Forte Minerals comenzó la primera campaña de perforación en el proyecto de oro Pucarini (Puno), luego de varios años de estudios geológicos, procesos de relacionamiento comunitario y obtención de permisos ambientales. En concreto, es el primer programa de perforación en la historia del yacimiento y representa un hito para la minera canadiense, que busca confirmar la presencia de un sistema de oro de alta sulfuración, uno de los modelos geológicos más relevantes de la franja minera del sur peruano.

La compañía inició la perforación diamantina —un método que permite extraer núcleos cilíndricos de roca para su análisis— en un programa Fase I que comprende cinco sondajes y un total de 1,750 metros, con unos 350 metros por pozo. El objetivo es evaluar un posible sistema epitermal de alta sulfuración, un tipo de depósito donde fluidos calientes y ricos en minerales ascienden desde profundidad y alteran la roca, generando zonas con sílice masiva, texturas porosas (“vuggy silica”) y minerales asociados al oro.

“El inicio de la perforación en Pucarini es un hito para Forte. Después de años de trabajo geológico, avances en permisos y colaboración con las comunidades, finalmente podremos probar uno de los objetivos de alta sulfuración sin explorar más atractivos del sur del Perú”, señaló Patrick Elliott, presidente y CEO de la compañía.

La empresa espera compartir resultados preliminares en diciembre.

En paralelo, la minera fortaleció su posición financiera tras recibir, en los últimos cuatro meses, dos inversiones estratégicas por US$ 8.12 millones cada una (alrededor de 5.7 millones de dólares canadiense), de nuevos socios que cuentan con amplia experiencia operativa en el país y contribuirán al desarrollo de los activos de la compañía, incluido Alto Ruri, su segundo proyecto aurífero.

Alto Ruri —ubicado a 15 kilómetros de la exmina Pierina, que fue una de las principales operaciones de Barrick— presenta perforaciones históricas superficiales, anomalías geofísicas de alta resistividad y rasgos epitermales a escala distrital, lo que refuerza su potencial para un descubrimiento de oro cerca de superficie. Con los nuevos inversionistas, la minera priorizará avanzar en los permisos ambientales para preparar el proyecto para una futura etapa de perforación.

Para definir los puntos de perforación, Forte combinó múltiples estudios: análisis geoquímicos de roca y suelo, mapeo de zonas de alteración, imágenes multiespectrales y geofísica terrestre. (Foto referencial: Epiroc).

Estudios integrados delinean el blanco de perforación en Pucarini

Para definir los puntos de perforación en Pucarini, Forte combinó múltiples estudios: análisis geoquímicos de roca y suelo, mapeo de zonas de alteración, imágenes multiespectrales y geofísica terrestre. La decisión se sustentó en la coincidencia de anomalías de oro, áreas de alteración hidrotermal y zonas de alta resistividad en los estudios geofísicos, lo que delineó un modelo exploratorio coherente.

El proyecto, de 1,000 hectáreas y de propiedad absoluta de la compañía, presenta un amplio sistema de alteración hidrotermal que abarca 3.6 km por 1.8 km. En superficie se observan zonas de alteración avanzada, con abundantes afloramientos de sílice y estructuras típicas de sistemas epitermales de alta sulfuración, similares a los depósitos de oro que caracterizan a la Faja Mineral Miocena del sur del Perú.

Los estudios previos permitieron identificar una anomalía geoquímica de oro de 1,200 metros por 600 metros en rocas y suelos, respaldada por una fuerte anomalía de cargabilidad de 1,500 por 600 metros. A ese hallazgo se suma una señal magnética profunda que podría indicar la presencia de un sistema porfirítico de oro, cobre y molibdeno a mayor profundidad. En términos simples, los datos sugieren una zona de mineralización de oro en superficie y un posible sistema de pórfido —depósitos grandes asociados a intrusiones magmáticas— en profundidad, ambos aún sin perforación previa.

Con la perforación ya en marcha, la empresa procesa el núcleo del primer pozo y prevé entregar los primeros resultados de laboratorio a inicios del primer trimestre de 2026.