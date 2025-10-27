La canadiense Forte Minerals cerró un acuerdo de colocación privada por 5.7 millones de dólares canadienses (aproximadamente US$ 4.1 millones), destinados a impulsar su cartera de exploración de cobre y oro en el Perú. En el territorio nacional, trabaja en cuatro proyectos.

La operación contempla la emisión de 6.33 millones de acciones ordinarias a 0.90 de dólares canadienses (US$ 0.64) cada una, y marca la entrada de un segundo inversionista estratégico en un plazo de tres meses.

“Este es un momento crucial para Forte. La incorporación de un segundo inversor estratégico de renombre a nuestra base accionarial refuerza la solidez de nuestra cartera de exploración y el progreso que hemos logrado en el desarrollo de proyectos listos para la perforación en Perú. Esta inversión aporta mayor solidez, colaboración local e impulso a medida que continuamos desarrollando una cartera de descubrimientos de cobre y oro”, comentó Patrick Elliott, presidente y director ejecutivo de Forte Minerals.

En marzo de 2024, Forte Minerals concluyó la adquisición del proyecto de oro Alto Ruri y del prospecto de pórfido de oro, cobre y molibdeno Cerro Quillo, en asociación con su socio estratégico Globetrotters Resource Groupe.

Más capital para Forte: refuerza exploración minera en Perú

El cierre de la referida operación está previsto para el 5 de noviembre de este año, condicionado a aprobaciones regulatorias. Los valores estarán sujetos a un periodo de retención legal de cuatro meses y un día, de acuerdo con la normativa canadiense. La transacción no contempla pago de comisiones ni intermediación financiera.

Según informó la empresa, los recursos permitirán avanzar con sus cuatro proyectos en territorio peruano y cubrir requerimientos de capital de trabajo. En paralelo, el primer inversor estratégico de Forte (que participó en julio en una colocación anterior) tiene un derecho contractual de participar en financiaciones futuras para mantener una participación de propiedad del 9.9%. De hacerlo, la recaudación total alcanzaría los 6.6 millones de dólares canadienses (US$ 4.37 millones).

Forte, que posee una cartera de 19,000 hectáreas de activos de cobre y oro en las franjas minerales más prometedoras del país, destacó que esta nueva inversión fortalece la base de accionistas a largo plazo de la empresa.

“Es una alianza basada en una visión compartida para impulsar la próxima generación de descubrimientos que contribuirán a mantener la posición de Perú como líder mundial en la producción de cobre y oro”, comentó el ejecutivo.

Los proyectos de Forte Minerals

Forte Minerals actualmente desarrolla cuatro proyectos de exploración en Perú: Pucarini (Puno) y Alto Ruri (Huaraz), enfocados en oro; y Esperanza (Arequipa) y Miscanto (Ayacucho), centrados en cobre. Tres de estas iniciativas ya cuentan con Declaración de Impacto Ambiental (DIA), requisito clave para iniciar perforaciones. En el caso de Alto Ruri, el trámite se iniciará próximamente.

En detalle, en Pucarini, la empresa impulsa un programa inaugural de perforación de cinco pozos (1,750 m), dirigido a un sistema de oro con alta sulfuración. En tanto, en Esperanza, se encuentran en estudio magnetotelúrico (MT) para refinar la orientación de la perforación.

Por último, en Alto Ruri, están en etapa de permisos de perforación, geofísica de superficie (IP y CSMAT), muestreo y acuerdos comunitarios. En Miscanto, un prospecto de pórfido de cobre, oro y molibdeno, la compañía prevé entre cinco y ocho perforaciones, los cuales se podrían iniciar este o el próximo año.

En total, Forte Minerals invertirá alrededor de US$ 2 millones este año en exploración y perforación, con una cifra similar proyectada para 2026. Aunque evalúan nuevas oportunidades, por ahora su foco está en estos cuatro activos.

