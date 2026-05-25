China ha reducido drásticamente las muertes en minas de carbón en los últimos años, lo que convierte a la reciente explosión en un incidente aún más grave. Foto: Ferley Ospina/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Los futuros chinos del carbón metalúrgico saltaron hasta el límite diario y las acciones mineras se dispararon después de que un accidente mortal en la provincia de Shanxi despertara temores de interrupciones más amplias en el suministro.

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