Los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin, firmaron hoy una declaración conjunta para el fortalecimiento de la cooperación estratégica y una profunda asociación, y también para reforzar las relaciones de buena vecindad, amistad y cooperación.

Además, ambos mandatarios aprobaron una segunda declaración sobre el establecimiento de un mundo multipolar y unas relaciones de nuevo tipo, durante una ceremonia celebrada en la capital china.

En una rueda de prensa conjunta tras el encuentro, Xi aseguró que las relaciones entre China y Rusia se encuentran «en el nivel más alto de su historia», mientras Putin aseguró que su país seguirá garantizando el suministro seguro a China de petróleo y gas, pese al bloqueo del estrecho de Ormuz.

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Un intercambio comercial de 240.000 millones de dólares

«Rusia y China cooperan activamente en el ámbito energético. Nuestro país es uno de los mayores exportadores a China de petróleo, gas natural, gas licuado y carbón. Nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a seguir garantizando de manera fiable el suministro ininterrumpido de todos estos combustibles al rápidamente creciente mercado chino», dijo Putin en la capital china.

El líder ruso aseveró que «Rusia y China son importantes socios comerciales» y destacó que el intercambio comercial entre ambos se acercó en 2025 a los US$ 240,000 millones, además de que «su estructura se amplió, en parte gracias a mercancías con alto valor añadido».

«En esencia, hemos creado un sistema de comercio mutuo estable, protegido de las influencias externas y tendencias negativas de los mercados globales», sostuvo.

Por ello, llamó a «aprovechar esta dinámica tan propicia, profundizar la cooperación para coordinar el programa quincenal de China con los objetivos nacionales de desarrollo de Rusia hasta 2030».

Acuerdos en papel

Xi y Putin, acordaron este miércoles en Pekín la extensión del Tratado Bilateral de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa de cuya firma inicial se cumplieron hoy 25 años.

Se trata de un documento que, según el mandatario chino, estableció «la base para una amistad duradera y la coordinación estratégica» entre ambos países.

Además, presidieron la firma de una veintena de acuerdos y memorandos de entendimiento entre Rusia y China.Entre esos documentos figuran memorandos de cooperación científico-técnica, energética, preparación de cuadros, políticas antimonopolio o transporte ferroviario.

Al inicio de la reunión de los dos líderes en el Gran Palacio del Pueblo, situado a un costado de la plaza de Tiananmen, Xi dijo una vez más que en el cuarto de siglo transcurrido desde que suscribieron por primera vez el tratado de Buena Vecindad, el escenario internacional ha atravesado «cambios significativos», a la vez que advirtió del retorno a la «ley de la selva» en las relaciones internacionales.

Ante este panorama, el gobernante sostuvo que el carácter anticipatorio, la base científica y la relevancia contemporánea del documento «han sido cada vez más evidentes».

Por ello, según Xi, China trabajará con Rusia para defender los principios del acuerdo y avanzar «mano a mano» en la coordinación estratégica.

Diálogo sobre Irán y condena a los ataques de EE.UU.

La visita de Putin- la vigesimoquinta al gigante asiático- se produce una semana después de la que realizó el presidente estadounidense, Donald Trump, y en la que durante dos días se ‘resetearon’ las relaciones entre Washington y Pekín, y en la que se trataron las crisis de Irán y Ucrania, la cuestión taiwanesa y la guerra comercial, entre otros asuntos.

Hoy, Xi Jinping y Vladímir Putin defendieron una mayor coordinación ante las tensiones internacionales, en medio de las cuales el líder ruso destacó el papel de Moscú como suministrador energético «fiable» para China.

Respecto a la situación en Oriente Medio, ambos mandatarios abogaron por una pronta reanudación de las negociaciones en torno a Irán para evitar una ampliación del conflicto en la región y condenaron los ataques de Estados Unidos e Israel.«Rusia y China subrayan la necesidad de un pronto retorno al diálogo y las negociaciones de todas las partes implicadas en el conflicto para evitar una ampliación de la zona de conflicto», señala la declaración conjunta publicada por medios rusos al término de la cumbre.