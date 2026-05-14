El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y el presidente chino Xi Jinping se saludan a su llegada a la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, Corea del Sur, el 30 de octubre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y el presidente chino Xi Jinping se saludan a su llegada a la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, Corea del Sur, el 30 de octubre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
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Redacción Gestión
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mientras que el mandatario estadounidense confió que ambos tendrán un “futuro fantástico juntos”.

“Debemos ser socios, no rivales; alcanzar el éxito juntos, buscar la prosperidad común y forjar un camino correcto para que las grandes potencias se relacionen en esta nueva era”, apuntó Xi tras recibir con honores militares a Trump y a su gabinete en el Gran Palacio de Pueblo de Pekín y dar comienzo a la primera ronda de diálogo entre ambas delegaciones.

Xi subrayó en sus declaraciones iniciales que

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, y le recordó que esta es la primera vez en nueve años que visita la ciudad, tras la cumbre que ambos mantuvieron en 2017.

Trump, que pasó revista a las tropas junto con Xi en las escalinatas del monumental Gran Palacio del Pueblo frente a la explanada de la plaza de Tiananmen, dijo que fue un “honor como pocas veces se han visto” y apuntó a la recepción de un grupo de niños que saltaron y ondearon banderas de ambos países ante los dos líderes.

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, dijo que Xi es “un gran líder” y que se siente honrado de ser su “amigo”.

“Tenemos una relación fantástica. Nos llevamos bien. Cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto. Tú me llamas; yo te llamo. Y cuando teníamos un problema lo resolvíamos muy rápido y por eso vamos a tener un fantástico futuro juntos”, reiteró Trump.

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Por otro lado, Trump dijo que esta será probablemente la mayor cumbre de la historia y destacó la importancia de venir acompañado de los principales líderes empresariales de su país, entre ellos Tim Cook (Apple), Elon Musk (Tesla) o Jensen Huang (Nvidia), quienes asistieron como parte de la delegación estadounidense en la ceremonia de recibimiento.

Trump llegó al Gran Palacio del Pueblo a las 10:01 hora local (02:01 GMT) y ambos líderes se estrecharon la mano durante varios segundos, en un saludo prolongado pero contenido, sin gestos bruscos por parte de Trump, antes de saludar a las respectivas delegaciones.

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Trump llegó acompañado por gran parte de su gabinete, incluidos Rubio y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. En tanto, en la delegación china figuraban, entre otros, Cai Qi, miembro del todopoderoso Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante); el ministro de Exteriores, Wang Yi, y el titular de Comercio, Wang Wentao.

Elaborado con información de EFE.

El mandatario chino subrayó en sus declaraciones iniciales que “los intereses comunes de China y Estados Unidos superan sus diferencias”. EFE/EPA/ Maxim Shemetov
El mandatario chino subrayó en sus declaraciones iniciales que “los intereses comunes de China y Estados Unidos superan sus diferencias”. EFE/EPA/ Maxim Shemetov

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