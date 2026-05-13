Extranjeros con entradas para el Mundial no pagarán fianzas para entrar a Estados Unidos. (Foto: Mandel NGAN / POOL / AFP)
Extranjeros con entradas para el Mundial no pagarán fianzas para entrar a Estados Unidos. (Foto: Mandel NGAN / POOL / AFP)
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Redacción Gestión
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, informó el Departamento de Estado.

“Estados Unidos está entusiasmado por organizar el Mundial de la FIFA más grande y mejor de la historia”, dijo Mora Namdar, la secretaria adjunta de Estado para Asuntos Consulares.

La funcionaria añadió que , que permite citas aceleradas para visas a partir del 15 de abril.

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La exención es una flexibilización poco común de los requisitos migratorios bajo la administración, lo cual aliviará las cargas de viaje para al menos algunos visitantes a Estados Unidos con motivo del Mundial, el cual comenzará el 11 de junio y es coorganizado por junto a Canadá y México.

Cabe recordar que s más allá del tiempo permitido por sus visas y otros problemas de seguridad, como parte de la estrategia más amplia del gobierno republicano contra la inmigración.

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, entre ellos Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal, Túnez, etc.

Los jugadores de las selecciones del Mundial, los entrenadores y parte del personal ya estaban exentos del requisito de la fianza como parte de las órdenes del gobierno de priorizar la tramitación de visas para el torneo.

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El gobierno adoptó medidas drásticas para restringir la inmigración de maneras que, según críticos, no concuerdan con el tipo de mensaje unificador que se supone debe proyectar un evento deportivo global como el Mundial.

Elaborado con información de AP.

La exención supone una rara flexibilización de los requisitos de inmigración bajo la administración de Donald Trump. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
La exención supone una rara flexibilización de los requisitos de inmigración bajo la administración de Donald Trump. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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