El gobierno del presidente Donald Trump suspenderá el requisito que obligaba a visitantes extranjeros de ciertos países a pagar hasta 15 mil dólares en fianzas si se confirmaba que eran titulares de entradas para el Mundial de Fútbol de 2026, informó el Departamento de Estado.

“Estados Unidos está entusiasmado por organizar el Mundial de la FIFA más grande y mejor de la historia”, dijo Mora Namdar, la secretaria adjunta de Estado para Asuntos Consulares.

La funcionaria añadió que se están eximiendo las fianzas de visa para los aficionados que cumplan los requisitos, que compraron entradas para el Mundial y se inscribieron en el sistema FIFA Pass, que permite citas aceleradas para visas a partir del 15 de abril.

La exención es una flexibilización poco común de los requisitos migratorios bajo la administración, lo cual aliviará las cargas de viaje para al menos algunos visitantes a Estados Unidos con motivo del Mundial, el cual comenzará el 11 de junio y es coorganizado por junto a Canadá y México.

Cabe recordar que Estados Unidos impuso el requisito de la fianza el año pasado para países que, según indicó, registraban altas tasas de personas que permanecían en dicho país más allá del tiempo permitido por sus visas y otros problemas de seguridad, como parte de la estrategia más amplia del gobierno republicano contra la inmigración.

El gobierno estadounidense exigió a los viajeros procedentes de 50 países pagar la nueva fianza, y cinco de esos países disputarán el Mundial, entre ellos Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal, Túnez, etc.

Los jugadores de las selecciones del Mundial, los entrenadores y parte del personal ya estaban exentos del requisito de la fianza como parte de las órdenes del gobierno de priorizar la tramitación de visas para el torneo.

El gobierno adoptó medidas drásticas para restringir la inmigración de maneras que, según críticos, no concuerdan con el tipo de mensaje unificador que se supone debe proyectar un evento deportivo global como el Mundial.

Elaborado con información de AP.