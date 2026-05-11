Los ciberdelincuentes aprovechan el interés global por el torneo para lanzar campañas de phishing orientadas al robo de identidad y acceso a cuentas bancarias. Composición: Gestión
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Redacción Gestión
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y ofrecen entradas y merchandising de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Estos estafadores buscan información sensible de los usuarios, como datos bancarios y dinero. Según ESET, estos sitios apócrifos pueden aparecer patrocinados en búsquedas de Google, así como en redes sociales, mensajes o correos electrónicos.

Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, señaló que,, se logró identificar cinco espacios fraudulentos:

  • Fifa26.shop
  • 26-fifa.com
  • fifa*.site
  • fifa*.store
  • fifa*.shop
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Así operan las páginas web fraudulentas

—con la que crean dominios idénticos a los originales, pero tienen cambios sutiles, como omisión o adición de caracteres o uso de números en vez de letras—.

Las fake webs imitan con exactitud a la de FIFA: desde su diseño, colores y disposición, a las pestañas que permiten recorrer el resto del sitio.

En caso de que un usuario desee comprar entradas o mercadería del Mundial 2026, la página falsa le solicita un registro. Desde ESET advierten que, al aceptar, involuntariamente estaría entregando información confidencial a un actor malicioso.

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“Si la víctima continúa el proceso, sus datos bancarios viajarán a las manos del cibercriminal detrás del sitio falso, sin obtener ninguna entrada para la Copa Mundial”, dijo Micucci, en referencia al sitio 26-fifa.com.

Desde ESET precisan que, al obtener el nombre completo de la víctima, su email, teléfono y contraseña, el ciberatacante puede iniciar un ataque de robo de identidad.

Los usuarios son vulnerables al usar contraseñas similares en distintos servicios y,

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“A simple vista, las víctimas pueden interpretar estas URLs como legítimas, especialmente porque los dominios falsos incluyen la palabra “fifa”, un recurso frecuente en campañas de suplantación de identidad”, agrega Miccuci.

¿Cómo evitar sitios peligrosos?

El representante de ESET recomendó:

  • Verificar la URL. Prestar atención frente a sitios que quieran confundir con su similitud, que agregan palabras, guiones o extensiones como “.shop”, “.store” o “.site”. Cualquier mínima diferencia es un gran indicio de estafa.
  • Desconfiar de ofertas exclusivas o imposibles. Ganchos como “cupos limitados” o “acceso VIP” pueden jugar con el sentido de urgencia.
  • No hacer clic en anuncios. Los sitios online falsos suelen promocionarse a través de anuncios y patrocinios en redes sociales y apps de mensajería. El consejo es ingresar manualmente a los sitios de confianza, y no a través de links terceros.

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