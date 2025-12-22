“En Perú es común ver ofertas muy atractivas en Instagram que no pertenecen a tiendas reales, lo que incrementa el riesgo de estafa”, señaló Jimmy Armas, director de la carrera de Ingeniería de Ciberseguridad de la UPC.

Por lo que recomendó evitar enlaces recibidos por redes sociales o mensajería instantánea.

“Hoy casi todos esperamos un pedido en estas fechas, y eso es lo que aprovechan los estafadores. Usan el nombre de empresas de courier conocidas para generar urgencia y hacer que la persona actúe sin verificar”, explica Roberto Percca, gerente de Desarrollo del Emprendedor y especialista del Consultorio Financiero de Mibanco.

El smishing busca que las personas hagan clic en enlaces falsos que imitan a empresas de mensajería o comercios electrónicos, con el objetivo de robar datos personales, claves bancarias o información de tarjetas. Según la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, entre enero y mayo de 2025, recibió más de 9 ,000 denuncias por ciberdelitos (incluyendo smishing); en promedio son 100 casos diarios, con Lima, Arequipa y Lambayeque a la cabeza.

Percca agrega que si recibes un SMS o WhatsApp sobre una entrega pendiente, un cargo adicional o un problema con la dirección, y no estás esperando un paquete, elimínalo de inmediato. También números desconocidos que te invitan a entrar a un enlace para poder acceder a “trabajos” son modalidades nuevas para que más personas incautas caigan en estas estafas.

“Los mensajes fraudulentos suelen venir de números desconocidos, códigos de países alejados o enlaces que redirigen a páginas con direcciones extrañas o mal escritas. Ese es uno de los principales indicios de estafa”, detalla.

¿Qué tener en cuenta?

Jimmy Armas recomendó realizar compras en comercios formales y reconocidos, que cuenten con RUC, canales de atención visibles y políticas claras de devolución.

El especialista precisó que, durante estas fechas, se incrementan principalmente las estafas a través de tiendas falsas en redes sociales y los ataques de phishing.

“Este último suele presentarse mediante mensajes que aparentan ser de bancos, empresas de delivery o entidades conocidas, solicitando la verificación de datos”, acotó.

Un caso frecuente es el mensaje que indica un supuesto problema con un envío y dirige a una página falsa para capturar información personal.

Cabe precisar que el phishing es considerado uno de los métodos más peligrosos debido a que permite a los delincuentes acceder directamente a cuentas bancarias o tarjetas de crédito.

A diferencia de una compra fraudulenta, este tipo de estafa puede generar múltiples acciones no autorizados en poco tiempo, afectando la economía de la persona.

El impacto estimado

Armas indicó que, si bien las cifras pueden variar, distintos reportes del sector financiero y de ciberseguridad señalan que, en campañas comerciales como la Navidad, los fraudes digitales pueden incrementarse entre un 30% y 50%.

En el contexto peruano, este aumento se refleja en mayores denuncias por suplantación de identidad, cargos no reconocidos y compras inexistentes.

Por otro lado, indicó que los seguros y mecanismos de protección de las tarjetas de crédito sí representan un apoyo importante, siempre que el incidente sea reportado oportunamente.

“Por ejemplo, ante un consumo no reconocido, el banco puede bloquear la tarjeta y gestionar la devolución del dinero. Sin embargo, estos seguros no reemplazan las buenas prácticas de seguridad digital, por lo que la prevención sigue siendo el factor más importante”, puntualizó.