La Inteligencia Artificial está cambiando la forma de hacer empresa en todo el mundo, y para las pequeñas empresas adoptar esta tecnología es clave para crecer, pero ¿por dónde empezar? Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima, sostuvo que son cuatro las áreas en que las pymes pueden aplicar Inteligencia Artificial y obtener resultados positivos rápidamente.

“Antes que todo, debes tener en cuenta que la Inteligencia Artificial ya dejó de ser ciencia ficción. La IA es una realidad y son miles los negocios que se están basando en esta nueva tecnología para transformar el mercado”, sostuvo Ojeda.

En el caso de las pymes, su impacto se está dando principalmente en cuatro frentes decisivos, detalló el dirigente gremial:

Primero, las aplicaciones con IA te permiten vender las 24 horas del día sin elevar tus costos. En efecto, la automatización de tareas operativas mediante chatbots y asistentes virtuales permiten una atención al cliente 24/7;

Segundo, la IA permite una gestión inteligente del negocio a través de herramientas que automatizan la contabilidad, los inventarios o los sistemas CRM;

Tercero, el marketing es más eficiente con la ayuda de la IA, ya que existen aplicaciones que permiten generar más contenido y a menos costo, también permiten la segmentación inteligente del público y analizar tendencias;

Finalmente, como cuarto punto, Ojeda dijo que la IA permite una mejor toma de decisiones empresarial basada en análisis predictivos de cómo se comportará el mercado y la demanda.

“Si tienes un negocio, es necesario y hasta urgente que empieces a trabajar con IA”, concluyó.