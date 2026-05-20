Inversión minera en primer trimestre creció 43.7% Foto: Composición Gestión - ChatGPT.
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Elías García Olano
mailElías García Olano

La cotización del cobre superó los US$ 6, en promedio, en las primeras semanas de mayo (al día 13) y ha seguido una tendencia alcista sostenida desde la pandemia, lo cual, según expertos consultados, es lo que estaría incentivando un repunte en las inversiones mineras en el Perú.

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