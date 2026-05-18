El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, pidió a los organismos electorales y a la sociedad hacer el máximo esfuerzo para generar confianza de cara a la elección presidencial de segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

“Tenemos que hacer que los organismos electorales hagan el máximo esfuerzo por dar esa confianza, no sólo los organismos electorales, sino todas las instituciones del país. También la sociedad civil tiene que comportarse a la altura de las circunstancias. El Perú pasa por un momento difícil”, indicó.

Asimismo, dijo que se debe superar esas circunstancias porque se debe llegar al 28 de julio con una Presidencia electa, que reúna todas las condiciones y el respaldo claro del pueblo.

“No puede haber mantos de dudas para tener cinco años de estabilidad, que es lo que más necesitamos ahora. No podemos regresar a un periodo como el que hemos tenido los últimos cinco años”, refirió en declaraciones a RPP.

Zapata sostuvo que uno de los puntos que debe retomar el próximo gobernante es el crecimiento económico, una ruta por la que el país ya ha transitado y permitió reducir en 40% la pobreza en poco más de diez años.

“Cuando uno habla de crecimiento, no se habla solamente de que las empresas tengan más ventas, más actividad económica, sino de que el bienestar llegue a más gente. Y la reducción de la pobreza está muy amarrada al crecimiento económico”, aseveró.

Otra tarea pendiente, según dijo, es tener un Estado más eficiente, menos burocrático, que ponga menos trabas para que el sector productivo pueda desarrollar sus negocios con mayor facilidad y crecer rápidamente.

“La ruta está trazada, tenemos que retomar eso y tenemos que olvidarnos de que el modelo es el que no ha funcionado. El modelo puede ser perfectible, pero acá el gran fracaso, y eso sí hay que decirlo con toda claridad, es el Estado que no ha cumplido su rol de distribución”, afirmó.