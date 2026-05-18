El holding turístico Expertia Travel —matriz de marcas como Cóndor Travel y Nuevo Mundo— arrancó el 2026 con una estrategia orientada a acelerar sus inversiones tecnológicas, en un contexto de menor dinamismo en ingresos frente al año anterior. Si bien la llegada de turistas extranjeros al Perú creció un 3.5% según el Mincetur, el flujo registrado en el primer trimestre de 2026 representó apenas el 74.7% de los niveles previos a la pandemia, lo que refleja una recuperación progresiva, pero aún incompleta. ¿Qué ha ocurrido con la empresa?

Según sus estados financieros, Expertia Travel cerró el primer trimestre de 2026 con ingresos por servicios de US$ 12.5 millones, lo que representa una caída de 47% frente a los US$ 23.6 millones registrados en el mismo periodo de 2025. El turismo receptivo sigue siendo el motor del negocio.

Este segmento generó una utilidad operativa de US$ 3 millones en el trimestre, una cifra que contrastó de forma brutal con los apenas US$ 9,391 que aportó el segmento emisivo. Con ese soporte, Expertia cerró el trimestre con una utilidad antes de impuestos de US$ 2.9 millones, lograda no solo por el empuje del turismo receptivo sino también por un ajuste en sus costos operativos.

Por el lado de los ingresos, el modelo de negocio sigue apoyado en tres fuentes principales: comisiones por paquetes turísticos, venta de servicios y tickets aéreos. A estas se suman los incentivos que ofrecen las aerolíneas, un componente que, discretamente, juega un papel importante en la ecuación financiera del grupo.

El turismo receptivo se consolidó como el principal soporte financiero de Expertia Travel durante el inicio de 2026. Foto: Andina

Inversiones en tecnología

Durante el trimestre, el grupo continuó invirtiendo en modernización, con mejoras en locales y puntos de venta que llevaron el valor neto de sus activos fijos a US$ 680,300 .

Pero la inversión más relevante está en lo digital. Los activos intangibles —donde vive el software y los sistemas que mueven el negocio— alcanzaron un valor neto de US$ 26.9 millones . A eso se sumó una plusvalía mercantil de US$ 50.1 millones, asociada a adquisiciones anteriores y que no muestra señales de deterioro.

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Otra señal de inversión es el aumento en anticipos a proveedores, que totalizaron US$ 14.9 millones, destinados a asegurar reservas con hoteles, operadores y cruceros, una práctica típica del sector turístico para garantizar capacidad operativa futura.

Para los siguientes trimestres, el grupo apuesta por consolidarse financiera y operativamente, con varios frentes abiertos al mismo tiempo. según sus estados financieros presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

El primero es convertir en ingresos los casi US$ 15 millones que ya pagó por adelantado a hoteles, operadores y cruceros. Esas reservas ya están hechas; ahora el trabajo es ejecutarlas y cobrarlas.

El segundo es fortalecer su capital: la empresa planea un aumento de más de US$ 3 millones que le dará mayor solidez para afrontar el año. Y el tercero es seguir ordenando su deuda, aprovechando la reciente emisión de bonos de titulización para mejorar sus condiciones de financiamiento.

En paralelo, Expertia continuará invirtiendo en tecnología y software —su apuesta de largo plazo para ser más eficiente— y cerrará los locales que no rindan lo suficiente. El foco comercial estará puesto en el turismo receptivo. Ese segmento es hoy el principal motor de utilidades del grupo, y la compañía buscará seguir creciendo en mercados internacionales que traigan visitantes al Perú.

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