Silvana Muguerza, CEO de Expertia Travel, señaló que el holding de turismo cerró el primer trimestre de 2026 con un crecimiento de 16% en su operación corporativa total, impulsado por el desempeño del turismo receptivo, que registró un aumento de 28% en ventas.

En ese escenario, detalló que el avance en Perú fue más moderado en comparación con otros mercados de la región. “Nuestra operación en el turismo receptivo dentro del país ha crecido un 10% o 12%, pero la operación en países vecinos de la región ha crecido un 80%”, señaló a Gestión.

Dicho impulso se debe a que los turistas extranjeros han decidido cambiar de destinos que estaban en sus planes como Dubái o Israel que, por la guerra en Medio Oriente, no están en su lista, incluso lugares como Asia, tienen una percepción de que el trayecto, según la ejecutiva, pueda ser riesgoso.

“Podemos tener un potencial que nuestros vecinos están capitalizando y las empresas de Expertia Travel en estos países lo están haciendo”, indicó, tras mencionar que en Perú aún existe temas que no se solucionan de manera estructural.

Silvana Muguerza, CEO de Expertia Travel.

Turismo receptivo impulsa a Expertia Travel: región crece más que Perú

El año pasado, el holding tuvo un buen crecimiento, en la cual el turismo receptivo fue el que más creció, allí creció alrededor del 7% en ventas, impulsado por los países de la región como Chile, Ecuador y Brasil, que crecieron 15%, mientras que en Perú solo 6%.

“La región está creciendo a un ritmo mayor que nuestro país. Aun así, la operación local creció por encima del desempeño de la industria (turismo receptivo). En 2025 enfrentamos varios retos, por lo que nuestro apalancamiento está fuera del Perú”, indicó.

La ejecutiva explicó que los países vecinos registran mayores niveles de estabilidad y promoción, lo que se traduce en una mejor coordinación y una experiencia de viaje más fluida para los visitantes extranjeros. “En nuestra operación en Perú, el 80% está concentrado en Cusco; sin embargo, existe una falta de armonización en la gestión del turismo”, indicó.

Además, señaló que muchos operadores buscan descentralizarse, pero que fuera de la ciudad, incluido Lima y Arequipa, no hay mucha infraestructura y acceso. “Tenemos una serie de retos alrededor de la ejecución de la administración de los lugares donde operamos en Perú”, afirmó, al sostener que todavía no han recuperado los niveles prepandemia, ya que están en un 70%.

“Este año nuestro foco es recuperar esos números porque creemos que tenemos la capacidad y el producto”, aseguró.

En este contexto, la compañía mantiene una estrategia de crecimiento a través de sus dos marcas principales en turismo receptivo: Condor Travel y Tropic. En el caso de esta última, viene reforzando su regionalización en todos los países donde opera. “También estamos reforzando la promoción de destinos en el turismo receptivo e impulsando otros destinos más allá de Cusco”, añadió.

Expertia Travel acelera turismo emisivo: más franquicias y US$ 2 mlls. en tecnología

En su brazo de turismo emisivo, que representa la otra mitad del negocio, la compañía opera con su marca propia de agencia de viajes, Nuevo Mundo (NM) Viajes, que cuenta con 13 locales, de los cuales cinco son propios y ocho funcionan bajo el modelo de franquicia.

“A finales de abril abriremos una nueva franquicia en el norte del país y con ello alcanzaremos 13 locales. Buscamos expandirnos fuera de Lima, donde identificamos una demanda aún no atendida, a diferencia de la capital, que concentra una mayor oferta de agencias de viajes. Este año proyectamos sumar entre tres y cuatro franquicias para llegar a 17 o 18 puntos de venta, incluyendo los locales ubicados en centros comerciales de Lima”, adelantó la ejecutiva.

En cuánto a inversiones, Expertia Travel tiene un plan destinado a invertir cerca de US$ 2 millones en los siguientes dos años en proyectos de tecnología dentro de su negocio emisivo.

“En nuestra mayorista, Agil Perú, contamos con una herramienta tecnológica llamada Agil Smart, que nos permite mejorar el servicio a las agencias más pequeñas que nos compran. Trabajamos con más de 1,000 agencias peruanas, a las que les ofrecemos boletos aéreos, hotelería y actividades”, explicó.

En su marca NM Viajes, también lanzaron su propia tarjeta de asistencia Journey Assist, así como su solución de Inteligencia Artificial (IA) llamada “Mía”, un cotizador de tickets.

¿Mundial frena viajes? Expertia Travel busca nuevos destinos

Como parte de su estrategia, Expertia Travel busca ampliar su oferta de destinos internacionales en el turismo emisivo, con foco en Europa y el Caribe.

“A nivel del turismo emisivo, buscamos ofrecer a los peruanos destinos en Europa fuera de los circuitos tradicionales como España, Francia e Italia. Apuntamos a países con menor concentración de turistas, como los de Escandinavia, Portugal o Albania, dirigidos a viajeros que ya visitaron Europa y buscan nuevas experiencias. Asimismo, promover destinos alternativos en el Caribe que probablemente no requieren visa, como Aruba o Jamaica”, adelantó la ejecutiva.

Incluso, no descarta abrir una nueva operación en la región, donde ya cuenta con presencia en Brasil, Ecuador, Chile, Argentina y Bolivia.

“Nos gustaría ingresar a Colombia, uno de los países que ha registrado un crecimiento significativo. Existe un claro interés de exploración, ya que es un país, al igual que México, es un mercado clave. Si bien no forma parte de los planes para 2026, se trata de una opción estratégica que nos gustaría evaluar con mayor profundidad”, indicó.

Bajo estas perspectivas, la empresa proyecta cerrar el año con un crecimiento del turismo receptivo de entre 25% y 30% a nivel regional, y de aproximadamente 20% en Perú.

“Creemos que tiene el potencial (turismo receptivo en Perú) para crecer a ese ritmo por la anticipación de compra de los turistas internacionales, ya que tenemos reservas para julio, octubre y diciembre”, aseguró.

En contraste, en el turismo emisor la ejecutiva advirtió que persisten retos, debido a eventos deportivos como el Mundial, que podrían impactar en la demanda.“Durante julio, muchas personas optan por quedarse en casa para ver los partidos, otras aprovechan para viajar; por ello, proyectamos un crecimiento de entre 12% y 13%”, indicó.

Más datos sobre Expertia Travel

Operación. Expertia Travel opera con dos brazos de negocio: turismo emisivo y turismo receptivo. La primera está orientada a connacionales —principalmente peruanos— que utilizan agencias de viajes para salir del país, mientras que la segunda se enfoca en la llegada de turistas internacionales al Perú.

Expertia Travel opera con dos brazos de negocio: turismo emisivo y turismo receptivo. La primera está orientada a connacionales —principalmente peruanos— que utilizan agencias de viajes para salir del país, mientras que la segunda se enfoca en la llegada de turistas internacionales al Perú. Clientes. La empresa atiende tanto a clientes corporativos como a operadores turísticos y clientes finales, por lo que participa en los modelos de negocio B2B y B2C.

La empresa atiende tanto a clientes corporativos como a operadores turísticos y clientes finales, por lo que participa en los modelos de negocio B2B y B2C. Expansión. La compañía opera en Chile, Brasil, Ecuador y tienen partners en Bolivia y Argentina.

La compañía opera en Chile, Brasil, Ecuador y tienen partners en Bolivia y Argentina. Matriz. La casa matriz de Expertia se encuentra en Perú, donde concentra el 75% de sus operaciones. De los 600 colaboradores que integran la compañía, 500 están basados en el país.

La casa matriz de Expertia se encuentra en Perú, donde concentra el 75% de sus operaciones. De los 600 colaboradores que integran la compañía, 500 están basados en el país. Ingresos. Los ingresos de la empresa se divide en 60% turismo emisivo y 40% receptivo a nivel regional. El emisivo está concentrado en un 95% en Perú, con presencia adicional en Miami, y más del 60% son ventas o vuelos internacionales. En el receptivo, el 75% corresponde a Perú y el 25% a países vecinos de la región.

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