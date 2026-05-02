Expertia Travel es un holding peruano de turismo que se ha expandido a nivel regional. (Foto: Expertia)
Expertia Travel es un holding peruano de turismo que se ha expandido a nivel regional. (Foto: Expertia)
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Edgar Velito
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De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), este año se proyecta alcanzar los 4 millones de visitantes internacionales, una cifra aún por debajo de los niveles prepandemia. Bajo ese contexto, Expertia Travel, holding que reúne a NM Viajes, Condor Travel, Tropic y Agil Perú, ajusta su estrategia entre sus negocios de turismo receptivo y emisivo, en un escenario de cambios en la demanda internacional y mayor dinamismo de los mercados regionales frente al Perú.

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