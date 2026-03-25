En concreto, la aerolínea prevé registrar un récord por tercer año consecutivo en 2026, con un crecimiento cercano al 7% (en pasajeros) frente al 2025, tras haber aumentado alrededor de 5% el año previo. En ese periodo, transportó más de 12.4 millones de pasajeros y operó más de 68,700 vuelos.

De cara al aniversario, la empresa prepara acciones comerciales durante el primer semestre y continuará invirtiendo en mejoras de servicio.

Bernardo Botella, Director de Ventas y Distribución de Air Europa

AIR EUROPA VENDE MÁS EN AMÉRICA LATINA QUE EN EUROPA

América Latina es uno de los pilares estructurales de Air Europa. Si se excluye el mercado doméstico español, la referida región representa alrededor del 40% de las ventas, mientras que España aporta otro 30% y el resto de Europa aproximadamente un 20%.

“La competencia en Europa con las aerolíneas low cost es tan fuerte que probablemente ya no existiríamos si no hubiéramos conectado con América Latina. Es allí donde somos mucho más fuertes por los vínculos culturales y económicos que nos unen”, afirmó el director global de Ventas de Air Europa, Bernardo Botella.

El modelo se articula a través de su hub en Madrid, desde donde aproximadamente el 60% de los pasajeros continúa hacia otros destinos europeos o nacionales. En 2025, la ruta Lima–Madrid movilizó cerca de 239,000 pasajeros, con ocupaciones superiores al 90%, manteniendo otro año más al Perú entre los cinco destinos más sólidos de su red regional.

Además del vuelo diario, la compañía anunció un acuerdo interlineal con Sky Airline, vigente desde inicios del 2025, que permite volar desde Madrid con Air Europa hacia Lima, Santiago, Buenos Aires, Montevideo y São Paulo, y enlazar con la red doméstica de SKY en Perú y Chile bajo un solo boleto.

Air Europa proyecta un crecimiento cercano al 7% en pasajeros para 2026. (Foto: Air Europa)

NUEVAS RUTAS Y AUMENTO DE FRECUENCIAS

El programa comercial de Air Europa para este 2026 contempla una expansión relevante de la red, con nuevas rutas estratégicas, incremento de frecuencias y refuerzo de destinos estacionales.

En largo radio, la compañía presentará la ruta Madrid–Johannesburgo–Madrid (JNB-MAD-JNB) con tres frecuencias semanales a partir del 24 de junio del 2026. En Europa, iniciará la operación Madrid–Ginebra–Madrid (MAD-GVA-MAD) el 19 de junio del 2026, con dos frecuencias diarias.

En su mercado doméstico, abrirá nuevas rutas a Oviedo y Sevilla, ambas con dos frecuencias diarias durante todo el año desde el 1 de junio del 2026. Además, incrementará las frecuencias en Madrid–Roma (FCO) y Madrid–Milán (MXP), pasando de dos a tres vuelos diarios desde el 1 de junio.

“Para el peruano, cuando haga escala en Madrid, las conexiones más atractivas serán Ginebra y el aumento de frecuencias a Italia. Tal vez Johannesburgo, en el sur de África, para el verano en septiembre”, agregó Botella.

Durante la temporada de verano, incorporará la ruta Madrid–Tánger–Madrid (MAD-TNG-MAD) con entre tres y cinco frecuencias semanales desde el 16 de junio (operativa del 12 de junio al 14 de septiembre). Asimismo, aumentará las frecuencias en las rutas Madrid–Marrakech (RAK) y Madrid–Túnez (TUN), pasando de dos a cinco vuelos.

El plan también contempla el refuerzo de rutas estivales hacia Marrakech, Túnez, Alghero y Atenas, además de la incorporación de Bolonia y Tánger como nuevos destinos de verano, con el objetivo de diversificar la red y responder a la demanda turística y vacacional.

La aerolínea ampliará su red con nuevas rutas como Madrid–Johannesburgo y Madrid–Ginebra.

En paralelo, la compañía incorporará nueve nuevos Boeing 737 MAX a lo largo del 2026 —uno ya entregado en enero—, lo que permitirá mejorar la eficiencia operativa, optimizar costos y reducir consumo y emisiones.

Más adelante, la compañía prevé incorporar un nuevo modelo de aeronave: el Airbus 350 a partir del 2028, lo que marcará una nueva etapa en la renovación de flota de largo radio.

AIR EUROPA USA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA OPTIMIZAR CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Air Europa viene incorporando herramientas de inteligencia artificial (IA) en distintas áreas de su operación, con foco en control de riesgos y eficiencia operativa. La implementación comenzó con programas de Machine Learning aplicados a la gestión de fraude y riesgo, a través de proveedores cuyos algoritmos están basados en inteligencia artificial.

En el plano operativo, contó Botella, la aerolínea trabaja en soluciones que optimizan las fases de despegue mediante la planificación de revoluciones, velocidad y parámetros técnicos que permiten ahorrar combustible y mejorar las rutas según el tiempo.

La compañía precisó que estas herramientas actúan como apoyo a procesos ya existentes y que continúa invirtiendo, junto con sus proveedores tecnológicos en reservas, web y mantenimiento, en mejoras orientadas a ganar eficiencia.

DATO SOBRE AIR EUROPA

Air Europa nació como una empresa chárter dedicada a vuelos intraeuropeos, enfocada en trasladar pasajeros —principalmente británicos— hacia destinos como Canarias y Baleares.