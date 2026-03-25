Para Bernardo Botella, Director de Ventas y Distribución de Air Europa, América Latina es donde son más fuertes. (Foto: GEC)
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Dax Canchari Reyes
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Air Europa llega a su aniversario 40 con una nueva etapa de expansión que refuerza su red de destinos en Europa y consolida a América Latina como eje de su modelo de negocio. La aerolínea de origen español proyecta registrar un tercer año consecutivo de resultados récord, apoyada en mayor capacidad, nuevas rutas y eficiencia operativa.

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