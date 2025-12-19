Las compañías chilenas Latam Airlines Group S.A. y Sky Airlines S.A. planean eliminar al menos ocho destinos internacionales del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de un total de alrededor de 67 destinos que actualmente operan.

Ambas aerolíneas representaron el 55% de todos los pasajeros que viajaron al exterior desde Perú hasta junio, según el Ministerio de Transporte.

Latam y Sky atribuyen principalmente la decisión a la tasa de transferencia de pasajeros de US$ 12, que entró en vigencia en diciembre tras la inauguración del nuevo aeropuerto de US$ 2,000 millones en Lima que reemplazó instalaciones saturadas, pero que sufre de un deficiente acceso al transporte. La tasa es cobrada por el concesionario del aeropuerto, Lima Airport Partners, cuyo principal accionista es la alemana Fraport AG.

Para las aerolíneas, el nuevo cargo es “una bofetada”, dijo Peter Cerda, vicepresidente regional de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), que representa a la industria. “Lamentablemente, Lima Airport Partners está más enfocada en ganancias financieras de corto plazo que en alternativas que generen beneficios sociales y económicos para Perú”.

Cerda señaló que la industria busca impugnar la tasa mediante arbitraje o en los tribunales. El cargo fue incorporado como parte de una enmienda al contrato de concesión entre Perú y Lima Airport Partners.

Aeropuertos de la región superan a Lima en número de destinos | Aerolíneas en Perú cancelan rutas y protestan contra nueva tasa de transferencia

La IATA sostiene que la tasa reducirá el crecimiento anual estimado del tráfico de pasajeros de Lima durante los próximos 15 años a apenas el 3%, frente a una estimación previa del 9%.

“Al hacer esto, en realidad te vas a encarecer frente a otros hubs”, dijo Cerda.

Otros aeropuertos de América Latina, como los de Bogotá y Ciudad de Panamá, no cobran tasas a los pasajeros en tránsito, mientras que São Paulo aplica una inferior a US$3, agregó.

Lima Airport Partners señaló en un comunicado que, si bien algunas aerolíneas anunciaron cancelaciones, otras comunicaron nuevas rutas. El impuesto de transferencia “por sí solo no determina la viabilidad de una ruta”, señaló la empresa. “Decisiones de este tipo son tomadas por cada aerolínea considerando un conjunto más amplio de criterios comerciales y operativos”.

El ministro de Transportes peruano, Aldo Prieto, adelantó el jueves a la prensa que seis aerolíneas están evaluando iniciar operaciones desde el aeropuerto, aunque los planes no son definitivos. Cerda se reunió con Prieto el jueves y anteriormente con el presidente José Jerí. No se han tomado decisiones para modificar la estructura de la tasa, indicó.

LEA TAMBIÉN: AETAI advierte que TUUA de transferencia provocará la cancelación de ocho rutas internacionales

Otras aerolíneas internacionales que operan en Lima incluyen Avianca, Copa, Iberia y American Airlines. No quedó claro de inmediato si también planean recortar servicios.

La inauguración a comienzos de este año del nuevo aeropuerto, ubicado a poco más de un kilómetro del anterior en Lima, ha estado plagada de problemas. El gobierno de Perú planificó, pero no logró construir un puente que conectara la ciudad con la nueva infraestructura. En su lugar utiliza puentes prefabricados que dependen de carreteras congestionadas y curvas pronunciadas. Se está construyendo una línea de metro, pero conduce al antiguo aeropuerto, que ya no está en uso.

Pese a los problemas, la industria aérea coincide en que el nuevo aeropuerto es una mejora. El terminal “tiene todos los ingredientes para comenzar a funcionar de forma óptima y permitir que las aerolíneas crezcan de forma mucho más agresiva”, dijo Cerda. “Pero la tasa de transferencia sin duda hará que Lima sea un aeropuerto poco competitivo”.