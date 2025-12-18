La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) advirtió que ya serán ocho las rutas internacionales que se cancelarán como consecuencia del cobro de la tarifa de interconexión internacional, TUUA de transferencia, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, medida que entró en vigencia este mes y que, según el gremio, afecta directamente la decisión de viaje de los pasajeros.

Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI, detalló en el programa Cuentas Claras que seis rutas serán canceladas por LATAM, cuatro de ellas a partir del 29 de marzo del próximo año y dos que ya no se implementarán desde enero. A estas se sumarían las cancelaciones anunciadas previamente por Sky hacia Cancún y La Habana, lo que eleva a ocho el total de rutas afectadas , afirmó en Canal N.

Entre las rutas que dejarán de operar figuran Lima–Orlando, Lima–Curaçao, Lima–Florianópolis y Lima–Tucumán, además de Lima–Guatemala y Lima–Belo Horizonte, estas dos últimas que estaban previstas para iniciar operaciones en enero.

Gutiérrez sostuvo que estas cancelaciones responden directamente al cobro de la tarifa de interconexión internacional y a su impacto en el costo total del viaje. “La TUUA para un pasajero extranjero que va a tomar una decisión de viaje sí impacta, estudios lo demuestran. Para una familia de cuatro personas que transita por Lima, estamos hablando de cerca de 100 dólares adicionales solo por conectar, frente a otros hubs como Bogotá o Panamá, que son más eficientes en tiempos de conexión” , explicó.

El representante de AETAI indicó que Lima ofrece actualmente alrededor de 50 destinos internacionales, cifra que se reducirá tras estas cancelaciones, mientras que Panamá cuenta con cerca de 90 y Bogotá supera los 100 destinos . A ello se suma, señaló, que el Perú aún no ha recuperado el tráfico internacional de 2019, cuando se registraron 4.4 millones de turistas. “Si este año cerramos con 3.5 millones, sería maravilloso, pero todavía estamos muy atrás”, remarcó.

Respecto a los cuestionamientos del concesionario del aeropuerto sobre la responsabilidad de las aerolíneas en la información brindada a los pasajeros, Gutiérrez afirmó que la plataforma para el pago de la tarifa estuvo completamente operativa recién el 1 de diciembre, apenas seis días antes de su aplicación. “Pretender responsabilizar a las aerolíneas por una información que el propio aeropuerto entregó con seis días de anticipación, la verdad, no tiene sentido”, señaló.

Según AETAI, la tarifa de interconexión impacta en la decisión de viaje y frena la recuperación del tráfico aéreo. Foto: Captura Canal N/ Archivo.

Sobre el argumento de que la tarifa está contemplada en el contrato de concesión desde 2013, el gerente general de AETAI indicó que el gremio planteó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) una alternativa para eliminar tanto la TUUA de transferencia nacional como internacional, compensando al concesionario mediante una extensión del plazo de concesión. “Hay fórmulas para traducirlo en tiempo. ¿Cuánto tiempo más se puede extender la concesión? No lo puedo decir en este momento, pero fórmulas hay”, afirmó.

No obstante, indicó que el concesionario no aceptó esta propuesta. En paralelo, explicó que la negociación actual del MTC con Lima Airport Partners solo apunta a eliminar la TUUA de transferencia nacional, pero mediante un esquema de subvención que implicaría que el Estado renuncie al 46% de los ingresos que recibe de la concesión “y la diferencia que va para LAP, lo va a subvencionar. ¿Cómo? ¿Desde dónde vamos a subvencionar eso?“, se preguntó.

“En una negociación, ambas partes deberían ceder”, señaló Gutiérrez, quien advirtió que mantener este cobro distorsiona el crecimiento del tráfico aéreo y afecta la conectividad del país en un momento en que aún no se recuperan los niveles prepandemia.