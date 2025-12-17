El mercado aéreo peruano continúa posicionándose como uno de los más atractivos de la región para la llegada de nuevas aerolíneas y la ampliación de operaciones internacionales, según afirmó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

En ese sentido, refirió que el país mantiene conversaciones avanzadas con seis compañías como Fly Level, Turkish Airlines, Emirates y el Grupo Lufthansa, relacionadas a su conexión en vuelos hacia el Perú.

“La aerolínea Fly Level tiene previsto iniciar operaciones con la apertura de la ruta Barcelona–Lima–Barcelona, lo que fortalecerá la conectividad directa entre el Perú y Europa, ampliando las opciones para pasajeros, turismo y comercio”, afirmó el titular del MTC.

TUUA no afecta interés de nuevas aerolíneas

Asimismo, subrayó que el cobro de la TUUA de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no ha afectado el apetito de las nuevas aerolíneas por operar o expandirse en el país.

Como muestra de ello, destacó que Copa Airlines ha proyectado incrementar hasta 49 frecuencias semanales desde enero de 2026, y ha manifestado su interés en seguir ampliando su presencia en el mercado peruano.

A ello le sumó que Air France aumentará la frecuencia de sus vuelos en la ruta París–Lima, pasando de 7 a 10 vuelos semanales a partir de junio de 2026, mientras que delegaciones comerciales y misiones exploratorias evalúan nuevas oportunidades de conectividad aérea con el Perú.

Nuevas rutas en este mes

El ministro también resaltó que, en este mes de diciembre, se han inaugurado nuevas rutas internacionales como Lima–Iguazú, operada por Flybondi, así como vuelos directos a Toronto y Montreal con Air Canada, y a Salt Lake City con Delta Airlines, consolidando al país como un hub regional cada vez más competitivo.

“Cada nueva frecuencia aérea genera alrededor de 300 empleos directos, indirectos e inducidos, dinamizando la economía, fortaleciendo el turismo y creando mayores oportunidades para los peruanos”, puntualizó el titular del MTC.

El sector pidió recordar que viene modernizando la infraestructura aeroportuaria en regiones, gracias al fondo de retribución de la TUUA de transferencia. Un ejemplo, citó, es el proyecto para acelerar la modernización del aeropuerto de Chiclayo, estimulando así la competitividad económica, turística y productiva en todo el territorio nacional.