El aeropuerto Teniente Alejandro Velasco Astete de la ciudad del Cusco amplió el horario de arribo y despegue de vuelos, y desde el lunes 1 de diciembre las operaciones aerocomerciales son desde las 04:00 horas hasta las 02:00 de la madrugada del día siguiente.

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) suscribió un acta con la empresa LATAM Airlines Perú, para dicha ampliación, que permite a la aerolínea operar con más vuelos en la nueva franja horaria.

Hasta noviembre último el horario en el aeropuerto internacional del Cusco fue desde las 05:00 horas hasta la 01:00 horas.

La suscripción del convenido estuvo a cargo del gerente general de Corpac, José Rubio Travi; y por la gerente senior de Asuntos Corporativos de Latam, Mónica Obando Medina, en una reunión realizada en la sede central de Corpac, en el Callao.

La ampliación del horario de operación de vuelos por 22 horas continuas también puede ser optada por otras aerolíneas interesadas, debido a la gran demanda y flujo de pasajeros, al estar Cusco en temporada alta.

Datos:

Desde el primer día de diciembre, según Corpac, no hubo ningún vuelo en el intervalo de la ampliación del horario de atención operacional del aeropuerto de Cusco.

La ciudad, ante las intensas lluvias, registró la cancelación de vuelos y reprogramaciones, que afectó a usuarios y turistas que arriban con fechas establecidas para conocer Cusco, que ofrece un turismo diversificado.