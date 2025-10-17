El aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de la ciudad de Cusco proyecta movilizar este 2025 más de 5 millones de pasajeros, informó la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación comercial (Corpac) que precisó que lograr dicha cifra significará un récord histórico en cuanto a número de pasajeros transportados y operaciones aéreas.

Sostuvo que esta cifra se logrará si se mantiene la tasa de crecimiento registrada hasta agosto de este año, el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco habrá logrado un récord histórico en número de pasajeros transportados y operaciones aéreas, remarcó.

Corpac precisó que entre enero y agosto de este año se han movilizado por dicho terminal aéreo un total de 3′212,091 pasajeros, tanto en vuelos de llegada como de salida; un 19.6% más que en el mismo periodo del 2024, que sumaron 2′686,313 viajeros en ese mismo periodo.

“Si se mantiene ese crecimiento en lo que resta del 2025, hasta fin de año se habrán movilizado más de 5 millones de pasajeros a través del aeropuerto del Cusco; un 28.4% más que en el 2019, en que se registraron 3.9 millones de viajeros”, subrayó.

Corpac indicó que en el 2024 ya se había superado el número de pasajeros que llegaron o salieron del aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete durante el 2019, año de referencia para evaluar la recuperación del sector aerocomercial.

“Estos resultados confirman la consolidación del Aeropuerto Internacional del Cusco como el segundo más importante del Perú por la cantidad de pasajeros transportados y un factor de desarrollo regional y de promoción del turismo, el comercio y la integración territorial del Cusco con el mundo entero”, aseveró.

Según las estadísticas de Corpac, entre enero y agosto de este año, se registraron un total de 23,442 operaciones (despegues y aterrizajes), un 18.1% más que en el mismo periodo del 2024, que sumaron 19,851 operaciones en ese mismo periodo.

Por último, Corpac afirmó que de mantenerse ese nivel de crecimiento en lo que resta del año, el aeropuerto del Cusco habrá superado las 36,762 operaciones aéreas, un 2.7% más que en el 2019, año de prepandemia de covid-19, en que hubo 35,774 operaciones.