Con el fin de ejecutar trabajos necesarios de mantenimiento en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco, se suspenderán los vuelos desde las 20:00 horas de mañana lunes 13 hasta las 08:00 horas del martes 14 de octubre, anunció la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac).

En un comunicado difundido hoy, Corpac indica que estos trabajos permitirán garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones.

La Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene coordinando con las aerolíneas la reprogramación de los vuelos para evitar una mayor afectación a los pasajeros con itinerarios entre las horas dispuestas para los trabajos de mantenimiento.

“Corpac expresa sus disculpas por los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar, pero es necesaria para asegurar operaciones sin riesgos ni inconvenientes. Recomendamos a los pasajeros y usuarios consultar la reprogramación de sus vuelos con cada una de sus aerolíneas”, se señala en el comunicado.