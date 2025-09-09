El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), anunció que mañana se iniciará la instalación de 127 kilómetros de fibra óptica en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Esta moderna red permitirá interconectar todos los sistemas aeronáuticos y equipos electrónicos que operan en el terminal aéreo, incluyendo la nueva torre de control, el próximo terminal de pasajeros y el centro de control radar, desde donde se supervisa el tráfico aéreo a nivel nacional.

La infraestructura contará con un doble circuito: uno principal y otro de respaldo, que entrará en funcionamiento automáticamente en caso de fallas, garantizando la continuidad del servicio.

Entre sus principales beneficios destacan la transmisión de datos en tiempo real y a gran velocidad, la conectividad simultánea sin riesgos de saturación, así como una alta resistencia a interferencias electromagnéticas y condiciones adversas.

El proyecto forma parte del plan estratégico de Corpac para optimizar la interacción entre los equipos de navegación aérea y los servicios aeroportuarios. Asimismo, permitirá incorporar tecnologías de última generación que refuercen la seguridad y eficiencia en las operaciones.

Con esta inversión, se dota al Aeropuerto Jorge Chávez de herramientas modernas que no solo responden a las demandas actuales, sino que también anticipan los retos futuros, asegurando una infraestructura preparada para el crecimiento y modernización del principal terminal aéreo del país.