Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. (Fuente: MTC)
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones , a través de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial , anunció que mañana se iniciará la instalación de 127 kilómetros de fibra óptica en el

Esta moderna red permitirá interconectar todos los sistemas aeronáuticos y equipos electrónicos que operan en el terminal aéreo, incluyendo la nueva torre de control, el próximo terminal de pasajeros y el centro de control radar, desde donde se supervisa el tráfico aéreo a nivel nacional.

La infraestructura contará con un doble circuito: uno principal y otro de respaldo, que entrará en funcionamiento automáticamente en caso de fallas, garantizando la continuidad del servicio.

Entre sus principales beneficios destacan la transmisión de datos en tiempo real y a gran velocidad, la conectividad simultánea sin riesgos de saturación, así como una alta resistencia a interferencias electromagnéticas y condiciones adversas.

El proyecto forma parte del plan estratégico de para optimizar la interacción entre los equipos de navegación aérea y los servicios aeroportuarios. Asimismo, permitirá incorporar tecnologías de última generación que refuercen la seguridad y eficiencia en las operaciones.

Con esta inversión, se dota al Aeropuerto Jorge Chávez de herramientas modernas que no solo responden a las demandas actuales, sino que también anticipan los retos futuros, asegurando una infraestructura preparada para el crecimiento y modernización del principal terminal aéreo del país.

