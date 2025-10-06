La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó que durante la tarde del lunes 6 de octubre hubo una breve interrupción en el sistema de control radar, el cual supervisa el tránsito aéreo en todo el país.

En un comunicado oficial, la entidad especificó que la interrupción fue atendida rápidamente y que el problema se resolvió sin mayores consecuencias.

“En la tarde de hoy se registró una breve interrupción en el funcionamiento del sistema de control radar, equipo que supervisa el tránsito aéreo a nivel nacional. La incidencia fue atendida de inmediato y solucionada en pocos minutos”, se lee en la publicación.

Noticia en desarrollo.