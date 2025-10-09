La aerolínea espera cerrar 2025 con un crecimiento del 9 % y transporte de un 15 % más de pasajeros respecto al año anterior. (Foto: Atsa )
La aerolínea espera cerrar 2025 con un crecimiento del 9 % y transporte de un 15 % más de pasajeros respecto al año anterior.
Edy Quiñones
mailEdy Quiñones

La compañía peruana ATSA Airlines, con más de cuatro décadas en el mercado y bajo el sello del Grupo Romero, prepara una ofensiva en rutas regionales poco atendidas. Con una estrategia que combina mayor frecuencia de vuelos y la incorporación de nueva flota, la empresa espera cerrar el 2025 con cifras positivas.

