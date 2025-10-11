LATAM Airlines Perú informó que cancelará todos sus vuelos desde y hacia la ciudad del Cusco entre las 20:00 horas del lunes 13 de octubre y las 08:00 horas del martes 14, debido a trabajos de mantenimiento programados por CORPAC S.A. en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete.

La aerolínea precisó que esta medida responde a labores de infraestructura ajenas a su control y responsabilidad, por lo que busca brindar apoyo a los pasajeros afectados.

LATAM indicó que los viajeros con vuelos programados dentro del horario de cierre podrán consultar la reprogramación en la sección “Mis Viajes” de su página web.

Además, la compañía ofrece la posibilidad de cambiar la fecha del vuelo (manteniendo el destino y la cabina) o solicitar la devolución total del pasaje, sin penalidades, hasta 12 meses desde la fecha de compra.

En caso los boletos hayan sido adquiridos mediante agencias de viaje, la empresa recomendó comunicarse directamente con ellas para gestionar los cambios.

Finalmente, LATAM Airlines Perú señaló que su compromiso es con la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones, y explicó que continúa trabajando para mantener una operación segura de sus servicios.