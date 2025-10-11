LATAM indicó que los viajeros con vuelos programados dentro del horario de cierre podrán consultar la reprogramación en la sección “Mis Viajes” de su página web (foto: MTC)
LATAM indicó que los viajeros con vuelos programados dentro del horario de cierre podrán consultar la reprogramación en la sección “Mis Viajes” de su página web (foto: MTC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

informó que cancelará todos sus vuelos desde y hacia la ciudad del Cusco entre las 20:00 horas del lunes 13 de octubre y las 08:00 horas del martes 14, debido a trabajos de mantenimiento programados por CORPAC S.A. en la pista de aterrizaje del .

La aerolínea precisó que esta medida responde a labores de infraestructura ajenas a su control y responsabilidad, por lo que busca brindar apoyo a los pasajeros afectados.

LEA TAMBIÉN: Latam y los US$ 30 millones que destinará en el aeropuerto Jorge Chávez para mejorar la experiencia

indicó que los viajeros con vuelos programados dentro del horario de cierre podrán consultar la reprogramación en la sección “Mis Viajes” de su página web.

Además, la compañía ofrece la posibilidad de cambiar la fecha del vuelo (manteniendo el destino y la cabina) o solicitar la devolución total del pasaje, sin penalidades, hasta 12 meses desde la fecha de compra.

LEA TAMBIÉN: Sky y Latam retomarán vuelos a Jauja, confirma el MTC: ¿desde cuándo?

En caso los boletos hayan sido adquiridos mediante agencias de viaje, la empresa recomendó comunicarse directamente con ellas para gestionar los cambios.

Finalmente, señaló que su compromiso es con la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones, y explicó que continúa trabajando para mantener una operación segura de sus servicios.

TE PUEDE INTERESAR

Avistamiento de drones obliga a cerrar temporalmente el aeropuerto de Múnich
LAP: ¿Quiénes sí pagarán tarifa TUUA por usar aeropuerto Jorge Chávez y desde cuándo?
Aeropuerto Jorge Chávez: MTC buscaría reducir tarifas por su uso

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.