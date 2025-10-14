La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó la culminación del asfaltado que estaba previsto durante el cierre de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco, lo que permitió la reanudación de los vuelos hacia y desde la ciudad imperial.

Los trabajos se realizaron desde las 20:00 horas del lunes 13 hasta las 08:00 horas del martes 14 de octubre, durante la suspensión programada de vuelos.

En esta jornada se aplicó asfalto en caliente modificado con polímeros, tecnología que incrementa la durabilidad y resistencia ante el peso de las aeronaves, el alto tránsito y las condiciones climáticas.

Las obras de mantenimiento continuarán en horario nocturno, entre la 1:00 y las 5:00 horas, tal como se ha venido haciendo desde el mes de setiembre, y no afectarán a los vuelos programados. Estas obras complementarias incluyen el retiro de caucho y repintado de la señalización.

Esta intervención forma parte del plan integral de mantenimiento preventivo que Corpac ejecuta para asegurar la óptima operatividad y seguridad de las operaciones aéreas en uno de los terminales más importantes del país.