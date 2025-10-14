El Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco reanudó sus operaciones tras cierre temporal por obras. (Foto: MTC)
La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó lo que permitió la reanudación de los vuelos hacia y desde la ciudad imperial.

Los trabajos se realizaron desde las 20:00 horas del lunes 13 hasta las 08:00 horas del martes 14 de octubre, durante la suspensión programada de vuelos.

LEA TAMBIÉN: Cusco: suspenderán vuelos este lunes y martes 14 por mantenimiento de aeropuerto

Las obras de mantenimiento continuarán en horario nocturno, entre la 1:00 y las 5:00 horas, tal como se ha venido haciendo desde el mes de setiembre, y no afectarán a los vuelos programados. Estas obras complementarias incluyen el retiro de caucho y repintado de la señalización.

Esta intervención forma parte del plan integral de mantenimiento preventivo que Corpac ejecuta para asegurar la óptima operatividad y seguridad de las operaciones aéreas en uno de los terminales más importantes del país.

