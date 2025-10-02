El Gore Cusco presentó una demanda contra el Ministerio de Cultura para que se le transfiera la administración y gestión total de Machu Picchu. Composición: Joel Vilcapoma (Diario Gestión).
Carlos Hinostroza Sánchez
Carlos Hinostroza Sánchez

La situación de la región Cusco va de mal en peor. No solo enfrenta una recesión económica tras acumular tres trimestres consecutivos en rojo, con una caída promedio de, por ahora, 5.7% en su crecimiento, sino que también afrontará una disputa legal con el Ministerio de Cultura (Mincul) por el control de Machu Picchu, que genera millones de soles al año solo en venta de entradas.

