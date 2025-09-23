La empresa ferroviaria Perú Rail confirmó hoy el traslado de los nuevos buses de la empresa Inversiones San Antonio de Torontoy que operarán en la carretera Hiram Bingham, que une a la localidad de Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo) con la Ciudadela Inca de Machu Picchu, en la provincia cusqueña de Urubamba.

Después del consenso alcanzado entre las empresas Consettur y San Antonio de Torontoy para solucionar el problema del transporte de turistas y un Plan de Contingencia de la Municipalidad Provincial de Urubamba, se estableció un nuevo cronograma.

De acuerdo a un comunicado, hoy, 23 de setiembre del 2025, comienza el traslado de las plataformas ya reparadas (después del atentado en las mangueras de freno) con destino final a la Estación Hidroeléctrica.

Mañana, miércoles 24 de setiembre de 2025, trasladarán los buses para la ruta Hiram Bingham, desde la mencionada Estación Hidroeléctrica hasta Puente Ruinas, en el distrito de Machu Picchu Pueblo o Aguas Calientes.

Los detalles sobre este trabajo, afirman que las darán a conocer a la empresa Inversiones San Antonio de Torontoy.

“Reiteramos el pedido a la Municipalidad Provincial de Urubamba y las autoridades competentes, de garantizar la seguridad necesaria para el traslado seguro de estas unidades”, finalmente, afirman que Perú Rail “no tiene ninguna decisión ni posición en la operación de buses en la ruta Hiram Bingham” y que su obligación es transportar pasajeros o carga, en tanto se cumpla con los requisitos legales, y existan las condiciones para garantizar una operación segura.

Desde la Policía Nacional

El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Julio César Becerra Cámara, en declaraciones a la Agencia Andina, confirmó que garantizarán las medidas de seguridad para el transporte paulatino de los buses de la Estación de Hidroeléctrica a Machu Picchu Pueblo, con el desplazamiento del contingente policial.

“El día que empiece a ingresar los dos primeros vehículos y los subsiguientes, para todas esas ocasiones le vamos a poner la suficiente cantidad de efectivos policiales, de manera tal que puedan llegar allá y luego hacer el cambio”, reiteró.

Cabe mencionar, que los buses de la nueva empresa cuentan con la autorización de ingreso emitido por el Servicio Nacional de Áreas naturales Protegidas por el Estado Peruano (Sernanp).