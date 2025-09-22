Autoridades nacionales, regionales y locales llegaron a un acuerdo con las empresas turísticas implicadas para garantizar el transporte y acceso a Machu Picchu, tras el bloqueo de vías realizado por manifestantes, informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la PCM indicó que, tras una mesa de trabajo realizada con las autoridades y personas relacionadas en Cusco, se logró que las empresas de transporte involucradas, Consettur y San Antonio de Torontoy, llegaran a un acuerdo con la firma de un acta.

Se precisa que ambas empresas se comprometieron a implementar un plan de contingencia, respetando las normas vigentes.

COMUNICADO | En cumplimiento de su rol facilitador, la PCM logró concretar acuerdos tras un diálogo entre autoridades, empresarios y la sociedad civil, en reunión sobre problemática del transporte de turistas de Machu Picchu. pic.twitter.com/seamcW5LA2 — Consejo de Ministros (@pcmperu) September 21, 2025

Además, la Municipalidad Provincial de Urubamba garantizará la socialización de la información del proceso en curso que determinará al nuevo operador del servicio de transporte a la llaqta de Machu Picchu.

Asimismo, los municipios, provinciales y distritales, coordinarán acciones con la Policía Nacional (PNP) y el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad del servicio de transporte de los turistas mientras se concluya y adjudique el proceso de licitación que se encuentra en curso.

Los manifestantes bloquearon el acceso ferroviario a la zona arqueológica por tres días, las cuales dejaron al menos 17 personas heridas y alrededor de 1,500 turistas afectados.

Las unidades de la empresa San Antonio de Torontoy debieron haber iniciado su operación desde el pasado 5 de septiembre, cuando venció la concesión que tenían los autobuses de la compañía Consettur, que ha operado este servicio desde hace 30 años.

Elaborado con información de EFE.