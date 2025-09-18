Ante la advertencia de New7Wonders sobre el riesgo que corre Machu Picchu de perder el título de maravilla del Mundo, el canciller Elmer Schialer señaló que no se la puede tener como rehén al destino por excelencia de los turistas extranjeros.

“No podemos tener de rehén a una maravilla del Mundo”, dijo a la prensa.

Schialer resaltó que Machu Picchu sigue siendo un patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y no peligra este distintivo, pero considera “hasta más importante” el sello de New7Wonders.

El canciller insistió en que lo elemental es el diálogo entre autoridades gubernamentales y cuzqueñas, a raíz de los bloqueos registrados en los caminos a Machu Picchu —como en la ruta Hiram Bingham, por ejemplo—

Se registraron manifestaciones en diversas rutas de acceso a Machu Picchu, las cuales interrumpieron actividades turísticas. (Foto: Captura/YT/RPP)

“Es la imagen que Machu Picchu proyecta al mundo y esta categoría (de maravilla del Mundo) es importante” , refirió.

Vale añadir que este jueves se desarrolló una reunión entre el Gobierno Regional de Cusco, autoridades municipales y del Mincetur para buscar soluciones en Machu Picchu.