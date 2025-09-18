Protestas en Machu Picchu revelan fragilidad del sistema turístico y generan alarma internacional. (Foto: Andina)
Protestas en Machu Picchu revelan fragilidad del sistema turístico y generan alarma internacional. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Varios días de bloqueos en protesta por un nuevo e importante contrato público para Machu Picchu esta semana han ensombrecido la industria turística peruana, que aún no se ha recuperado de la pandemia.

TE PUEDE INTERESAR

No vengan al Perú, por María Isabel León
El mundial en el que sí brillamos
Alcalde de Urubamba señala que no se llegaron a acuerdos concretos tras reunión con Mincetur
Machu Picchu bloqueado: Gobierno estima S/ 2 millones de pérdidas al día, pero sería mucho más
Machu Picchu: Mincetur, autoridades locales y gremios llegan a acuerdos, pero gobernador de Cusco se retira

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.