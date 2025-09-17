Machu Picchu: Alcalde de Urubamba reconoció que no se llegaron a acuerdos concretos tras reunión con Mincetur. Foto: Andina.
Machu Picchu: Alcalde de Urubamba reconoció que no se llegaron a acuerdos concretos tras reunión con Mincetur.
Redacción Gestión
El , Ronald Vera, reconoció la noche del martes que no se llegaron a acuerdos concretos tras la reunión entre las autoridades de Cusco y la , Desilú León, sobre la problemática de la continuidad del servicio de transporte hacia .

, en diálogo con el programa Cuentas Claras de Canal N, precisó que únicamente se han establecido compromisos generales y espera que la titular del Mincetur los ejecute.

“Hay algunas medidas y acuerdos relativos (…) Pero, no hemos llegado a acuerdos concretos. Se ha resumido los compromisos y esperemos que la ministra de Turismo haga cumplimiento de esto”, precisó.

Además, la importancia de permitir el ingreso de autobuses habilitados y otorgar facilidades para mejorar el servicio de transporte hacia la ciudadela de Machu Picchu, junto con la coordinación entre municipios implicados.

“Aquí queremos hacer un trabajo articulado, desde la instancia de la PCM a través de los ministerios de Transportes, Medio Ambiente, Sernap y también el Ministerio de Cultura y el propio Mincetur”, .

Recordemos que el distrito de se encuentra en paro indefinido anunciado por el Frente de Defensa de los Intereses de (Fredim).

El conflicto surgió tras finalizar la concesión de la ruta turística operada hacia por la empresa Consettur durante alrededor de 30 años. El 5 de septiembre, se anunció que la empresa San Antonio de Toronto asumiría la operación temporal con 18 autobuses, pero hasta el momento no se ha concretado.

