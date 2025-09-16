La empresa PeruRail, que ofrece el servicio de trenes, informó que se desarrolla la evacuación de turistas nacionales y extranjeros desde la ciudad de Machu Picchu Pueblo, también conocida como Aguas Calientes, al distrito de Ollantaytambo, en la región Cusco.

Tras recibir el informe de autorización de Ferrocarril Trasandino S.A., concesionario de la vía férrea, se dispuso de manera excepcional el tránsito de trenes en la ruta Machupicchu-Ollantaytambo, para el traslado de visitantes.

“Iniciaremos el traslado de emergencia a partir de las 19:30 horas, para los pasajeros que tengan boletos comprados con fecha de hoy lunes 15 de setiembre, priorizando a adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y personas con capacidades diferentes”, indica el documento.

Varios heridos

Esta noche, cerca de las 19:00 horas se produjo un enfrentamiento en la vía Ollantaytambo-Machu Picchu, kilómetro 88 de la vía férrea. La Policía que pidió tregua para evacuar turistas, arrojó bombas lacrimógenas ante la negativa.

Los manifestantes expusieron que en sus demandas figura el retiro de la empresa Consettur, que ofrece el servicio de buses en la ruta Hiram Bingham Machu Picchu Pueblo-Ciudadela Inca, al concluir la concesión aún el 4 de setiembre, y piden que la empresa Perú Rail traslade los nuevos buses que suplirán a las de Consettur, que están varados en Hidroeléctrica.

Producto del enfrentamiento, trascendió que unas diez personas, entre jóvenes y adultos, resultaron con contusioness as, entre jóvenes y adultos.