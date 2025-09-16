La Defensoría del Pueblo anunció que se suspendió temporalmente el bloqueo de las vías férreas que conducen a la ciudadela de Machu Picchu a fin de que se pueda trasladar a los turistas que han quedado varados.

Como se recuerda, desde ayer las empresas ferroviarias PeruRail y Ferrocarril Trasandino se vieron obligados a suspender el servicio de tren en la ruta Ollantaytambo-Machupicchu-Ollantaytambo, debido al bloqueo de la vía registrado en el sector Qoriwayrachina.

“Nos trasladamos al sector de Qoriwayrachina, en el distrito de Machupicchu, donde dialogamos con el presidente de la comunidad campesina San Antonio de Torontoy, con el director de la empresa Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy y con la presidenta del Comité de Lucha de Machupicchu, con quienes se acordó permitir el paso de los trenes debido a que la manifestación se desarrolla de manera pacífica”, explicó la Defensoría a través de las redes sociales.

Detalló que el paso acordado será para permitir el traslado de los turistas extranjeros, nacionales y pasajeros locales hasta las 08:00 horas del día de mañana, 17 de septiembre.

“Como parte de nuestro rol mediador, haremos llegar los pedidos de las tres partes a las instancias del Estado correspondientes”, expresó.

#Cusco ✅️Nos trasladamos al sector de Qoriwayrachina, en el distrito de Machupicchu, donde dialogamos con el presidente de la comunidad campesina San Antonio de Torontoy, con el director de la empresa Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy y con la presidenta del Comité de Lucha… pic.twitter.com/OE7HmO5Med — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) September 16, 2025

Cusco pierden S/ 2 millones diarios por bloqueos

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, invocó a que se depongan las actitudes violentas que vienen afectando a la población del cusco y a los visitantes a Machu Picchu, y dijo que ha coordinado la presentación de denuncias contra quienes han atacado a la vía férrea que lleva hasta la mencionada ciudadela inca.

“Invocamos a que, por favor, se depongan estas actitudes violentas, vandálicas que se están dando en esa zona”, dijo la funcionaria, en entrevista con Canal N.

León calculó el impacto económico negativo que estos bloqueos vienen generando en “dos millones de soles” a nivel de la región en general, perjudicando a más de 31 mil empresas que operan en el Cusco y que comprenden negocios de hospedaje, restaurantes, guiado turístico y de artesanía.

Mincetur se reunirá con autoridades del Cusco y gremios turísticos

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, sostendrá esta tarde una reunión con autoridades del Cusco, del Ejecutivo y representantes de los principales gremios turísticos nacionales, para buscar una solución consensuada a la compleja situación de Machu Picchu.

El objetivo central es iniciar un proceso de diálogo que permita encontrar una solución consensuada a la compleja problemática relacionada al Santuario Histórico de Machu Picchu, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad y una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno, informó el Mincetur.

Detalló que la reunión contará con la presencia del gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo; del alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera; el alcalde de Machi Picchu, Elvis La Torre; y el alcalde de la Municipalidad de Ollantaytambo, Paull Palma Herrera.

Suspensión por seguridad

Horas antes el Ferrocarril Trasandino, mediante un comunicado, explicó que la suspensión responde a motivos de seguridad y pidió a los operadores ferroviarios y al público en general tomar precauciones ante la situación.

Este martes, en otro comunicado, señaló que que su personal está trabajando en la rehabilitación y limpieza de la vía; “sin embargo, no hemos podido confirmar la reapertura de las operaciones ferroviarias hasta que cesen los bloqueos y contemos con seguridad garantizada”.

Agregó que anoche se autorizó tres trenes de emergencia, pero no se pudo culminar la evacuación porque encontraron a personas realizando excavaciones, “afectando la estabilidad de la vía”.

En tanto, PeruRail comunicó que brindará asistencia a los pasajeros y que ofrecerá flexibilidad para reprogramar o devolver boletos.

Ambas empresas precisaron que seguirán monitoreando la situación y notificarán cualquier cambio sobre la reanudación de servicios por canales oficiales. Asimismo, recomendaron a los turistas y viajeros que planeen visitar Machu Picchu considerar otras alternativas de transporte y estar atentos a las actualizaciones de la situación.

Comunicado de PeruRail.





Por su parte, Carlos González, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, pidió a las autoridades nacionales y locales frenar intereses políticos y ordenar la ruta Ollantaytambo-Machupicchu. Foto: Correo

ANGR apoya creación de la Autoridad Autónoma

La Asamblea Nacional de Gobierno Regionales (ANGR), anunció su apoyo a la creación de la Autoridad Autónoma de Gestión Turística para Machu Picchu, iniciativa propuesta por el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo.

A través de un comunicado, la institución señaló la importancia de la creación de este organismo de gestión de Machu Picchu tras la advertencia internacional sobre el riesgo de que el Santuario Histórico pierda su estatus de “Maravilla del Mundo”.

El pronunciamiento indicó que el 60% de la economía de Cusco depende del turismo asociado a Machu Picchu y la pérdida del título tendría graves efectos para las familias ligadas al rubro.

Además, mencionó que los más de 200 millones de soles anuales que genera el santuario deben destinarse a mejorar la experiencia del visitante, la conservación del sitio arqueológico y el desarrollo de las comunidades locales “y no a burocracias improductivas del Ministerio de Cultura”.

Asimismo, indicó que es deber del Estado garantizar la protección del sitio con medidas y políticas que aseguren su sostenibilidad.

“Defender Machu Picchu es defender al Perú”, finaliza el pronunciamiento.



