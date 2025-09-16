Desconocidos realizaron excavaciones debajo de las rieles del tren a Machu Picchu, impidiendo la evacuación de los turistas que se encuentran varados a causa de las protestas en Machu Picchu Pueblo, informó la Policía Nacional. (Foto: Andina)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La vía Ollantaytambo- se halla afectada en el kilómetro 83 por una extraña excavación bajo los rieles, lo que impide el servicio de trenes y evacuación de más de 200 que se hallan varados en la estación de Machu Picchu Pueblo o Aguas Calientes.

El general PNP Julio César Becerra Cámara, jefe de la Región Policial de Cusco, informó que este es el principal inconveniente para la continuidad de las operaciones, y que personal de la empresarealiza un análisis de la vía, lo cual demorará unas horas o todo el día.

No obstante, la concesionaria de la vía férrea en el Sur y Sur Oriente del país, informó que continúa la suspensión de operaciones, por los bloqueos en la vía férrea, sector Qoriwayrachina.

La empresa resaltó que la garantizó la movilización de trenes de evacuación de pasajeros de Machu Picchu a Ollantaytambo, con la autorización de tres trenes de emergencia, los cuales llegaron a Ollantaytambo con resguardo policial.

“Esta evacuación no se pudo culminar, porque cuando los trenes iban de regreso para evacuar más pasajeros, solo uno logró llegar a , ya que cuando pasaba el segundo, en el Km 83,200,se encontró que terceras personas realizaron excavaciones afectando la estabilidad de la vía. Por ello este proceso de evacuación y cualquier otra operación ha quedado suspendida. Asimismo, en otros sectores fueron encontrados piedras y árboles sobre la vía férrea”, aseveró a Andina.

Por último, indicó que personal especializado trabaja en la rehabilitación y limpieza de la vía “sin embargo, no podemos confirmar la reapertura de las operaciones ferroviarias hasta que cesen los bloqueos y contemos con seguridad garantizada. Lamentamos los inconvenientes de esta medida, la cual se adopta a fin de garantizar la seguridad de las operaciones”, acotó.

Policía evalúa trasladar a los turistas varados por el sector Hidroeléctrica, en la ruta Santa Teresa - Santa María - Cusco.

