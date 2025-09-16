La vía Ollantaytambo-Machu Picchu Pueblo se halla afectada en el kilómetro 83 por una extraña excavación bajo los rieles, lo que impide el servicio de trenes y evacuación de más de 200 turistas que se hallan varados en la estación de Machu Picchu Pueblo o Aguas Calientes.

El general PNP Julio César Becerra Cámara, jefe de la Región Policial de Cusco, informó que este es el principal inconveniente para la continuidad de las operaciones, y que personal de la empresa Ferrocarril Transandino S.A., realiza un análisis de la vía, lo cual demorará unas horas o todo el día.

No obstante, la concesionaria de la vía férrea en el Sur y Sur Oriente del país, informó que continúa la suspensión de operaciones, por los bloqueos en la vía férrea, sector Qoriwayrachina.

LEA TAMBIÉN: Alcalde de Urubamba responsabiliza a PeruRail por crisis en Machu Picchu

La empresa resaltó que la Policía Nacional del Perú garantizó la movilización de trenes de evacuación de pasajeros de Machu Picchu a Ollantaytambo, con la autorización de tres trenes de emergencia, los cuales llegaron a Ollantaytambo con resguardo policial.

“Esta evacuación no se pudo culminar, porque cuando los trenes iban de regreso para evacuar más pasajeros, solo uno logró llegar a Machu Picchu, ya que cuando pasaba el segundo, en el Km 83,200,se encontró que terceras personas realizaron excavaciones afectando la estabilidad de la vía. Por ello este proceso de evacuación y cualquier otra operación ha quedado suspendida. Asimismo, en otros sectores fueron encontrados piedras y árboles sobre la vía férrea”, aseveró a Andina.

Por último, indicó que personal especializado trabaja en la rehabilitación y limpieza de la vía “sin embargo, no podemos confirmar la reapertura de las operaciones ferroviarias hasta que cesen los bloqueos y contemos con seguridad garantizada. Lamentamos los inconvenientes de esta medida, la cual se adopta a fin de garantizar la seguridad de las operaciones”, acotó.

Dato

Policía evalúa trasladar a los turistas varados por el sector Hidroeléctrica, en la ruta Santa Teresa - Santa María - Cusco.