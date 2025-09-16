La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, sostiene este martes una reunión con autoridades del Cusco, del Ejecutivo y representantes de los principales gremios turísticos nacionales, para buscar una solución consensuada a la compleja situación de Machu Picchu.

El objetivo central es iniciar un proceso de diálogo que permita encontrar una solución consensuada a la compleja problemática relacionada al Santuario Histórico de Machu Picchu, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad y una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno.

La reunión cuenta con la presencia del gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo; del alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera; el alcalde de Machu Picchu, Elvis La Torre; y el alcalde de la Municipalidad de Ollantaytambo, Paull Palma Herrera, entre otros.

Mincetur se reúne con autoridades del Cusco y gremios turísticos nacionales. Foto: Mincetur.

En la víspera, la ministra León expresó su más profunda preocupación por los bloqueos y actos de violencia registrados en la vía férrea, que impidieron el despliegue de trenes humanitarios destinados a evacuar a los visitantes.

En esa línea, informó que, mediante la Procuraduría de la cartera, se está denunciando a los responsables de los actos vandálicos contra los bienes públicos y que atentan contra la integridad física de los turistas.

León indicó que la medida de fuerza genera “dos millones de soles” en pérdidas para la región en general, perjudicando a más de 31 mil empresas.

Suspensión temporal de bloqueos

Este martes, la Defensoría del Pueblo anunció que se suspendió temporalmente el bloqueo de las vías férreas que conducen a la ciudadela de Machu Picchu a fin de que se pueda trasladar a los turistas que han quedado varados.

Como se sabe, desde ayer lunes las empresas ferroviarias PeruRail y Ferrocarril Trasandino se vieron obligados a suspender el servicio de tren en la ruta Ollantaytambo-Machupicchu-Ollantaytambo, debido al bloqueo de la vía registrado en el sector Qoriwayrachina.

“Nos trasladamos al sector de Qoriwayrachina, en el distrito de Machupicchu, donde dialogamos con el presidente de la comunidad campesina San Antonio de Torontoy, con el director de la empresa Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy y con la presidenta del Comité de Lucha de Machupicchu, con quienes se acordó permitir el paso de los trenes debido a que la manifestación se desarrolla de manera pacífica”, explicó la Defensoría vía redes sociales.

Más temprano, la ministra de Comercio Exterior y Turismo invocó a que se depongan las actitudes violentas que viene afectando a la población en Cusco y a los visitantes a Machu Picchu. León estimó que el impacto económico que vienen generando los bloqueos se encuentra alrededor de los “dos millones de soles” diarios, a nivel de la región en general, perjudicando a más de 31 mil empresas que operan en Cusco.

Suspensión responde a “motivos de seguridad”

El Ferrocarril Trasandino, mediante un comunicado, explicó el lunes que la suspensión responde a motivos de seguridad y pidió a los operadores ferroviarios y al público en general tomar precauciones ante la situación.

En otro comunicado difundido el martes, señaló que su personal está trabajando en la rehabilitación y limpieza de la vía; “sin embargo, no hemos podido confirmar la reapertura de las operaciones ferroviarias hasta que cesen los bloqueos y contemos con seguridad garantizada”.

Por su parte, PeruRail comunicó que brindará asistencia a los pasajeros y que ofrecerá flexibilidad para reprogramar o devolver boletos.

En riesgo título de Maravilla del mundo

En medio de esta problemática, la organización New7Wonders advirtió el posible retiro de Machu Picchu como una de las siete maravillas del mundo, debido a la falta de gestión integral y sostenible por parte de las autoridades .

La organización, que en 2007 reconoció a Machu Picchu como una de las Nuevas 7 Maravillas, alertó severos problemas que se han agudizado en los últimos años, destacando la presión turística sin planificación, precios elevados, denuncias de irregularidades en la venta de boletos, dificultades en el transporte terrestre, conflictos sociales y descoordinación entre las instituciones responsables de su conservación.

Asimismo, los conflictos sociales, descoordinación entre instituciones y empresas turísticas, y quejas reiteradas por parte de los visitantes, agregó.

No obstante, desde el Gobierno se minimizó dicha posibilidad. “Somos enfáticos en precisar que la conservación y protección del Santuario Histórico de Machu Picchu no está siendo vulnerado, tanto es así, que el mencionado bien no está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro de Unesco”, señaló el Ministerio de Cultura a través de un comunicado.

Indicó que La Unesco es el único organismo competente para promover, en todo el mundo, la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural, considera su valor universal excepcional para la humanidad.