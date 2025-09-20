La Contraloría General de la República reveló que funcionarios de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A. (Electro Sur Este) cancelaron, sin fundamentos técnicos ni legales, un proyecto eléctrico que estaba destinado a beneficiar a más de 32,700 familias de tres distritos de la provincia del Cusco.

De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 047-2025-2-0622-AC, la decisión ocasionó un perjuicio económico de S/ 786,570,18, monto que corresponde a los gastos efectuados en estudios, expedientes técnicos y evaluaciones ambientales del proyecto.

El proyecto cancelado

La inversión, denominada “Ampliación de la SET Quencoro, Línea de Transmisión 138 kV Quencoro – Parque Industrial y Subestación Parque Industrial”, tenía como objetivo atender el crecimiento de la demanda eléctrica en los distritos de San Jerónimo, San Sebastián y Wanchaq, mejorar la calidad del servicio y reducir pérdidas de energía.

El proyecto contaba con autorización del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y había sido incluido en el Plan de Inversiones en Transmisión 2017-2021, lo que obligaba a Electro Sur Este a su ejecución.

La empresa incluso había elaborado expedientes técnicos, estudios de impacto ambiental y de pre operatividad, entre otros, antes de dar marcha atrás. Sin embargo, en la etapa de selección, los funcionarios resolvieron cancelarlo argumentando que “ya no subsistía la necesidad de contratar ni ejecutar la inversión”.

Los auditores concluyeron que los responsables no sustentaron con criterios técnicos ni legales la cancelación del proyecto, pues no existían impedimentos ni oposición de otras entidades públicas.

Por el contrario, la necesidad del proyecto persiste y fue reconocida por la propia empresa apenas 20 días después, cuando registró un nuevo proyecto eléctrico en la ciudad del Cusco que solo cubre parcialmente la demanda que debía atender la inversión cancelada.

El informe de control determinó presunta responsabilidad administrativa en cuatro funcionarios de Electro Sur Este: el Gerente de Proyectos, la Gerente Legal, la Jefa de Logística y el Jefe de la Oficina de Proyectos de Líneas de Transmisión y Subestaciones. Dos de ellos también enfrentarían responsabilidad civil.