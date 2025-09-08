Osinergmin en la mira. Imágenes reveladas por Panorama muestran que el presidente del regulador energético, Omar Chambergo Rodríguez, habría armado una fiesta en pleno horario laboral para celebrar sus 59 años de vida.

Para dicha jarana se adquirieron licores y bocadillos, siendo piezas claves para la rumba Karina Flores Gómez, asesora de la Gerencia General, y Jessica Córdova Moscol, asistente de gerencia, según informó el dominical.

Chambergo, según registros, dejó la sede de Osinergmin a las 12:36 pm junto a un grupo de trabajadoras y altos gerentes para acudir a un restaurante en San Isidro; tres horas después, retornaron al edificio institucional “notoriamente animados”.

Los videos muestran que desde las 4:00 pm la celebración se trasladó al despacho de Chambergo, y que un trabajador llevó mochilas con varias botellas de vino —las cuales fueron repartidas a los asistentes—.

El presidente de Osinergmin se mostró efusivo e instaba a sus subordinados a beber y sumarse a la rumba —realizada siempre dentro del horario laboral—.

De acuerdo a Panorama, Raquel Rocio Zuñiga, funcionaria del regulador, permaneció varias horas encerrada en su oficina. Fue alcanzada por personal de limpieza y seguridad por encontrarse en estado calamitoso. Chambergo paró momentáneamente el jolgorio ante la bochornosa escena.

Al ser abordados por Panorama, los involucrados evitaron dar explicaciones claras. Omar Chambergo, por ejemplo, no declaró; Karina Flores no quiso explicar su estado aquel día y Jorge Díaz, quien trasladaba las botellas de vino al despacho del presidente, negó haber participado en la fiesta en Osinergmin.

Virginia Naval Linares, directora de Caro & Asociados, señala que no solo se constituyó una falta ética, sino que también podría haber delitos como peculado de uso, por usar bienes públicos e instalaciones estatales para fines particulares, así como omisión de funciones.

La destitución es una de las sanciones que podrían aplicarse, ya que también se pone en riesgo el prestigio institucional de Osinergmin.