El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, presentó una denuncia contra Ranjiro Nakano y Saul Yabar por vincularlo a supuestos actos de corrupción en la adjudicación del proyecto Trasvase Olmos.

“Frente a los intentos de manchar mi nombre, he presentado una denuncia penal contra los señores Nakano Osores y Yábar Pacheco por haberme vinculado en actos de corrupción que afectan la correcta administración pública y desprestigian mi imagen y el cargo que ostento“, señaló en un comunicado por su red social ”X".

Asimismo, los acusó de afectar la continuidad del PEOT que beneficiaría a miles de Lambayecanos. En ese sentido, negó haberse reunido con ninguno de los implicados, como dejan entrever en una llamada telefónica.

“No me he reunido, no me reuniré ni coordinaré jamás con quienes pretendan beneficiarse a costa del Estado”, anotó el titular del MEF.

Denuncia penal

En el documento enviado al Ministerio Público, Raúl Pérez Reyes denuncia Ranjiro Nakano por atentar contra la administración pública y negociación incompatible.

Asimismo, a Julio Saul Yabar por atentar contra la administración pública y tráfico de influencias simulados. En ambos casos, en agravio del Estado peruano.

“En el ejercicio de sus funciones, el denunciante recurrente (Raúl Pérez Reyes) siempre se ha comprometido en estricta sujeción a los procedimientos preestablecidos y en absoluto respeto al compromiso de transparencia, la legalidad y el desarrollo de proyectos que impulsen el bienestar y el crecimiento del país”, se lee en la misiva.

En este contexto, se detalla que “el Proyecto Especial Olmos Tinajones (EL PEOT) es un órgano desconcentrado especial del Gobierno Regional de Lambayeque que surge de la fusión del Proyecto Olmos y el Proyecto Tinajones, el mismo que se constituye como Unidad Ejecutora que cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa en la medida que las normas lo facultan y cuya dependencia jerárquica la mantiene con el Gobierno Regional de Lambayeque”.

¿Qué dice el MEF?

El Ministerio de Economía y Finanzas señaló que el titular del sector ha interpuesto una denuncia penal contra los señores Nakano Osores y Yábar Pacheco, tras ser vinculado falsamente en presuntos actos de corrupción que afectan la administración pública y buscan desprestigiar su imagen y el cargo que ostenta.

“Estas acciones buscan interferir en la continuidad del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), que representa un beneficio directo para miles de ciudadanos en Lambayeque. El MEF reafirma que el ministro no se ha reunido, ni se reunirá, ni coordinará con personas que pretendan obtener beneficios indebidos del Estado”, añadió.

“El próximo 26 de septiembre, el Proyecto Olmos continuará bajo la gestión del PEOT, con respaldo técnico, legal y financiero del Estado, mientras ProInversión lleva adelante el proceso para seleccionar a un nuevo concesionario por los próximos 20 años”, concluyó.