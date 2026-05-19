En Perú sobresalen despachos agroindustriales de arándanos y paltas provenientes del norte. (Foto: Andina)
En Perú sobresalen despachos agroindustriales de arándanos y paltas provenientes del norte. (Foto: Andina)
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Camila Vera
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De la pota de Piura al café del Amazonas: el crecimiento exportador peruano tiene rostro regional. Así lo destacaron las cifras que recabó a marzo de 2026 el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). En detalle, las empresas en el interior del Perú enviaron al extranjero US$ 23,511 millones en el primer trimestre, lo que equivale al 86% del total.

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