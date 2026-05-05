Perú exportó 380.26 millones de kilogramos de arándanos frescos en la campaña 2025-2026, lo que representó un crecimiento de 21.49% frente al mismo periodo del ciclo anterior. El volumen corresponde a los envíos realizados entre el 1 de mayo de 2025 y el 18 de abril de 2026, en una campaña que mantuvo una oferta prácticamente continua a lo largo del año.

Los datos fueron proporcionados por la consultora Inform@cción y Agraria.pe, que también indicaron que, pese al crecimiento, el resultado final se ubicó ligeramente por debajo de las previsiones iniciales del sector, que apuntaban a alcanzar los 400 millones de kilogramos exportados.

El desempeño mensual muestra que el pico de exportaciones se concentró en el último tramo del año. En septiembre, se enviaron más de 75 millones de kilos, en octubre se superaron los 90 millones y en noviembre se registraron más de 66 millones.

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Los tres meses en mención concentraron la mayor parte de los despachos, mientras que al inicio y al cierre de la campaña los volúmenes fueron significativamente menores.

La Libertad lideró exportación de arándanos

De acuerdo con Agraria.pe, la región de La Libertad se mantuvo como el principal exportador de arándanos en el referido periodo, con cerca de 189.7 millones de kilos, equivalente a casi el 50% del total despachado.

A esa región, le siguieron Lambayeque, con 89.5 millones de kilos, e Ica, que superó los 50 millones de kilos y registró un crecimiento cercano al 48% frente a la campaña anterior. También figuran Áncash y otras regiones con participaciones menores.

La Libertad concentró cerca del 50% de las exportaciones de arándanos en la última campaña. (Foto: Mincetur).

Campaña con picos marcados y expansión regional

En las regiones del Perú, el crecimiento de la exportación de arándanos de zonas como Ica responde a la expansión de la superficie cultivada en los últimos años, lo que ha permitido aumentar su participación dentro del total exportado.

De cara a la campaña 2026-2027, las proyecciones del sector apuntan a un nuevo incremento de los envíos, aunque condicionado por factores climáticos como la posible aparición del fenómeno de El Niño, que podría afectar el desempeño productivo.