En el primer mes del año, las exportaciones de frutas y hortalizas sumaron casi US$ 1,000 millones. Resaltaron, así, las colocaciones de uvas, arándanos, mangos, paltas y otros de enorme demanda entre los consumidores del hemisferio norte.
Según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), dentro de la canasta de productos no tradicionales, en el mes de enero, las exportaciones de frutas y hortalizas sumaron ventas US$ 904 millones (73.4% de las agroexportaciones no tradicionales), cifra que significó un aumento de 16.4% frente al mismo periodo de 2025.
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Mercados estrella
Al cierre del año 2025, las frutas y hortalizas sumaron ventas por más de US$ 8,104 millones y conquistaron más de 100 mercados, ratificando al Perú como uno de los principales productores y exportadores en el mundo de arándanos, uvas, paltas, mangos y otros.
Los principales países de destino fueron Estados Unidos, Holanda, México, España, Canadá, Colombia, Inglaterra, China, Chile y Ecuador. Este grupo de países concentró el 82.1% del total del valor exportado en el periodo de estudio.
Cabe resaltar que, en el mes de enero, las agroexportaciones sumaron US$ 1330 millones, lo que representó un aumento de 8.4% en comparación con las ventas registradas en el mismo periodo del año anterior, tanto en exportaciones de alimentos tradicionales como no tradicionales.
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Ventaja competitiva del Perú
Pese a la presencia de un fenómeno meteorológico “El Niño” en nuestras costas, el Perú cuenta con una gran ventaja natural: constituirse en un país megadiverso y poseedor de 38 climas diferentes, que permite producir a lo largo del año y moverse geográficamente.
Otro de los atributos del sector agroexportador es recurrir a una mayor innovación tecnológica como, por ejemplo, la presentación de nuevas variedades genéticas en la mayoría de los principales productos exportables para adecuarse al cambio climático y mantener una consistente oferta de frutas y hortalizas con una mejor calidad, sabor y textura.
Asimismo, el Midagri, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), viene impulsando este año la suscripción de nuevos acuerdos fitosanitarios con diferentes países del mundo.