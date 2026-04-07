En el primer mes del año, las exportaciones de frutas y hortalizas sumaron casi US$ 1,000 millones. Resaltaron, así, las colocaciones de uvas, arándanos, mangos, paltas y otros de enorme demanda entre los consumidores del hemisferio norte.

Según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), dentro de la canasta de productos no tradicionales, en el mes de enero, las exportaciones de frutas y hortalizas sumaron ventas US$ 904 millones (73.4% de las agroexportaciones no tradicionales), cifra que significó un aumento de 16.4% frente al mismo periodo de 2025.

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Mercados estrella

Al cierre del año 2025, las frutas y hortalizas sumaron ventas por más de US$ 8,104 millones y conquistaron más de 100 mercados, ratificando al Perú como uno de los principales productores y exportadores en el mundo de arándanos, uvas, paltas, mangos y otros.

Los principales países de destino fueron Estados Unidos, Holanda, México, España, Canadá, Colombia, Inglaterra, China, Chile y Ecuador. Este grupo de países concentró el 82.1% del total del valor exportado en el periodo de estudio.

Cabe resaltar que, en el mes de enero, las agroexportaciones sumaron US$ 1330 millones, lo que representó un aumento de 8.4% en comparación con las ventas registradas en el mismo periodo del año anterior, tanto en exportaciones de alimentos tradicionales como no tradicionales.

El arándano es uno de los pilares del boom agroexportador peruano. (Foto: Andina)

Ventaja competitiva del Perú

Pese a la presencia de un fenómeno meteorológico “El Niño” en nuestras costas, el Perú cuenta con una gran ventaja natural: constituirse en un país megadiverso y poseedor de 38 climas diferentes, que permite producir a lo largo del año y moverse geográficamente.

Otro de los atributos del sector agroexportador es recurrir a una mayor innovación tecnológica como, por ejemplo, la presentación de nuevas variedades genéticas en la mayoría de los principales productos exportables para adecuarse al cambio climático y mantener una consistente oferta de frutas y hortalizas con una mejor calidad, sabor y textura.

Asimismo, el Midagri, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), viene impulsando este año la suscripción de nuevos acuerdos fitosanitarios con diferentes países del mundo.