La agroexportadora peruana Sol de Olmos apunta a concentrar sus envíos de limón en una ventana específica del calendario internacional, con el objetivo de mejorar su competitividad frente a los principales productores de la región.

“Buscamos salir entre noviembre y abril, cuando México y Colombia tienen menos fruta”, señaló Paulov Sifuentes Fernández, gerente comercial de la compañía, al explicar la estrategia comercial de la empresa.

Esta estrategia busca a aprovechar los periodos de menor oferta en mercados internacionales, donde Perú compite de forma más directa con países como México, Colombia y Chile.

En ese contexto, Sol de Olmos venía mostrando un desempeño positivo hasta inicios del año. “Hasta febrero, casi inicio de marzo, habíamos crecido un 14.5% respecto al año anterior”, indicó el ejecutivo.

Sin embargo, este comportamiento se ha visto afectado por factores climáticos recientes. “La lluvia hizo mucho daño casi todo el mes de marzo, y eso impactará en la producción”, advirtió Sifuentes, en referencia a las precipitaciones que golpearon las zonas productoras del norte.

Estrategia frente a México y presión en precios

A nivel de empresa, Sol de Olmos proyecta una caída relevante en sus volúmenes para la campaña. “Vamos a tener unas 1,500 toneladas menos en los huertos, cerca de un 30% menos de lo proyectado”, detalló Sifuentes.

En paralelo, el mercado internacional ha mostrado una fuerte demanda en los primeros meses del año, impulsando los precios. “Empezamos con 60 centavos de dólar y hoy estamos en 1.10 dólares, con mucha demanda de limones”, afirmó.

Las lluvias de marzo afectaron la producción y generarían a la empresa una caída de alrededor de 30% en los volúmenes proyectados. (Foto: Andina)

No obstante, esta tendencia podría revertirse en el corto plazo por factores estacionales del mercado global. “En dos o tres meses los precios deben bajar, porque México entra con su cosecha y normalmente después de Semana Santa los precios caen”, señaló el ejecutivo.

Sobre el desempeño del sector, Sifuentes indicó que Perú exporta alrededor de 42,000 toneladas de limón al año, con envíos que se concentran principalmente entre noviembre y febrero, en los meses de menor oferta internacional.

La producción local, enfocada en regiones como Piura y Lambayeque, tiene la ventaja de ser continua durante el año, pero enfrenta la competencia estructural de México, que cuenta con menores costos y mayor escala.