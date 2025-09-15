La inversión total estimada para la ejecución del proyecto en Piura asciende a US$ 7.2 millones. Foto: Grupo Verfrut
Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

A inicios del año pasado Unifrutti, productor y distribuidor mundial de frutas frescas premium que pertenece al grupo ADQ (Emiratos Árabes Unidos), anunció la adquisición del 100% de Verfrut, productor y exportador chileno de uvas y cerezas. Tras la compra, el holding optó por mantener el actual funcionamiento de la empresa tanto en Chile como en Perú. En ese contexto, ¿qué planes tiene proyectado para Piura?

