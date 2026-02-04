La planta de maquila de T&T Fruits en Huaral comenzó a operar en 2014, enviando su primer contenedor de granadas. (Foto: T&T Fruits).
La planta de maquila de T&T Fruits en Huaral comenzó a operar en 2014, enviando su primer contenedor de granadas. (Foto: T&T Fruits).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

De acuerdo con el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam), las exportaciones peruanas de frutas frescas alcanzaron los US$ 6,520 millones entre enero y noviembre de 2025, destacando el arándano que superó los US$ 2,200 millones en envíos. Bajo ese contexto favorable, T&T Fruits, procesadora y empacadora de frutas frescas, proyecta implementar una nueva línea orientada al mercado asiático en su planta de maquila en Huaral, donde actualmente se ejecutan trabajos de ampliación. ¿De qué se trata?

TE PUEDE INTERESAR

Pitahaya: Agroindustria Baleno alista planta y diversifica con nuevas frutas y tecnología
Almacenes en frío: la nueva apuesta logística que impulsa exportaciones y retail en Perú
De Biloxi a Sekoya: Cerro Prieto renueva su ADN arandanero rumbo a un 2026 récord

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.