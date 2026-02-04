Jorge Baca, gerente general de T&T Fruits, comentó que la empresa cerró el 2025 con el despacho de 1,732 contenedores, lo que representa un incremento del 14% frente a los 1,518 despachados en 2024. Además, la facturación creció un 21% respecto al año anterior.

“El crecimiento se debió principalmente a la venta de servicios de empaque, ya que procesamos más contenedores. A diferencia de 2024, la campaña de 2025 fue más plana; sin embargo, hubo un pico muy alto en abril que dificultó el procesamiento de la fruta. Lo ideal sería una producción más distribuida en el tiempo”, señaló a Gestión.

La palta representa el 62% del volumen total procesado por la empacadora de frutas y de la cual más del 90% corresponde a la variedad Hass. El resto del volumen incluye mandarina, naranja, granada y limón orgánico. “Nuestras frutas se destinan principalmente a China y Europa”, afirmó.

Para sostener sus operaciones, la empresa invirtió el año pasado en mejoras tecnológicas en su planta de maquila en Huaral. Hoy, está ampliando determinadas áreas en un 40%.

“Este año estamos ampliando la capacidad con más mesas de empaque, nuevas áreas de frío, más túneles de enfriamiento y mayor espacio para el almacenamiento de materiales de embalaje. Estas inversiones, que ascienden a alrededor de US$ 1 millón, comenzaron en diciembre de 2025 y deberían concluir en abril de este año”, detalló.

Jorge Baca, gerente general de T&T Fruits.

T&T Fruits apuesta por nueva línea de arándanos para crecer en Asia

T&T Fruits continúa afinando su estrategia productiva y comercial. Actualmente, el proyecto de industrialización de los productos que no califican para exportación se encuentra en fase de planificación aún sin fecha de inicio, mientras priorizan el crecimiento del servicio de empaque.

“Estamos evaluando la inversión en una línea de arándanos que queremos implementar a fines de este año; esa es una de las prioridades inmediatas. Se tratará de una línea de procesamiento y empaque que demandará una inversión de aproximadamente US$ 700,000”, adelantó Baca.

Dicha apuesta responde a la creciente demanda del mercado asiático por diversas frutas. En los últimos meses del año pasado, la empresa de maquila procesó frutas que sus clientes enviaron a Corea del Sur.

“Hay mucho interés por parte de los exportadores en enviar a ese país, que representa un nuevo destino. Ya se está exportando palta a Corea del Sur, y este año estimamos que entre el 10% y 15% de nuestra palta estará dirigida a ese mercado”, apuntó.

En este contexto, T&T Fruits proyecta despachar alrededor de 2,000 contenedores este año, de los cuales el 65% correspondería a palta Hass. “La inversión a largo plazo está enfocada en la industrialización de nuestros productos. En 2027 tal vez podrían registrarse avances en ese proyecto. Para entonces, los arándanos ya formarían parte de los envíos, con un estimado de 150 contenedores”, proyectó.

Más datos sobre T&t Fruits:

Líneas de empaque. T&T Fruits cuenta con cuatro líneas de proceso: una destinada a palta y cítricos como mandarina, naranja y tangelo; una segunda exclusiva para palta; una tercera para limón orgánico; y una cuarta línea manual dedicada al procesamiento de granadas.

Accionistas. Los Azahares (empresa agrícola) y ITN (empresa importadora) son dueños y accionistas de T&T Fruits.