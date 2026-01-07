Wilmer Barrios, gerente general de Agroindustria Baleno, destacó que en 2025 la empresa logró exportar 125 toneladas de pitahaya, superando las 34 toneladas enviadas en 2024, cuando solo tenían como destino a España. Dicho crecimiento se explica por la apertura de nuevos mercados como Inglaterra, Costa Rica y Portugal, desde inicios de abril. “Para este 2026 proyectamos exportar al menos 1,000 toneladas, con un valor estimado de US$ 3.85 millones”, señaló a Gestión.

Para lograrlo, la agroexportadora planea ingresar a tres nuevos mercados y diversificar su portafolio con granadas y maracuyás, ya que los mismos clientes que demandan pitahaya también compran estas frutas.

“Para enero tenemos prevista la exportación de 80 toneladas de pitahaya. Ya avanzamos conversaciones con Francia, Alemania, donde hay requerimiento de compra; y Uruguay, que acaba de abrir su mercado a la pitahaya peruana y es posible que seamos los primeros en llegar. Si todo marcha bien, en menos de un mes estaremos presentes en los tres países”, indicó.

Baleno proyecta expansión a EE.UU. y diversificar cultivos en 2026

En medio de esta estrategia de internacionalización, Estados Unidos se perfila como el mercado más codiciado por la agroexportadora. Actualmente, Ecuador vende más del 60% de su producción a ese país, y Perú busca ingresar desde hace cuatro años, a través de gestiones lideradas por el Estado. “Todo depende del Senasa. Si se llega a concretar este año, podríamos competir directamente con Ecuador y obtener una participación del mercado estadounidense”, afirmó el ejecutivo.

Mientras tanto, España sigue concentrando más del 70% de las exportaciones de pitahaya de Baleno. No obstante, la empresa busca equilibrar su presencia internacional. “España fue nuestro primer mercado y sigue siendo el que más consume, pero también es el que menos paga. En cambio, Inglaterra exige mayores certificaciones, lo que eleva el valor de la pitahaya”, explicó.

Para sostener esta expansión, Baleno dispone de 800 hectáreas destinadas al cultivo entre Jayanca (Lambayeque) y Huaral, de las cuales 200 ya están sembradas con pitahaya. La meta para este año es plantar 100 hectáreas adicionales de este fruto, además de la misma cantidad para granada y maracuyá.

Sin embargo, el crecimiento territorial enfrenta desafíos. “No tenemos previsto adquirir nuevos terrenos en Huaral, donde solo contamos con 15 hectáreas. El precio del suelo se ha disparado debido a la valorización generada por el puerto de Chancay: una hectárea puede costar hasta un millón de dólares, y no hay forma de recuperar esa inversión ni en cinco años. Por eso, hoy en día hacer agricultura en Huaral no es rentable”, comentó.

Baleno alista planta de packing y apuesta por tecnología LED en cultivo de pitahaya

Frente a esa limitación, la compañía ha optado por fortalecer su capacidad operativa. En febrero iniciarán la construcción de su propia planta de packing en Lambayeque. “En seis meses estará lista nuestra planta para procesar y empacar las frutas, ya que actualmente dependemos de terceros. Por ahora, brindamos el servicio desde Huaral. La inversión será de un millón de dólares”, indicó el ejecutivo.

Actualmente, el envío de pitahaya se realiza por vía aérea, debido a su corta vida útil, ya que se trata de una fruta perecible. Sin embargo, Agroindustria Baleno iniciará este año un piloto para exportar por vía marítima, con el fin de explorar nuevas alternativas de transporte. “Se enviará como muestra y, si llega en buen estado, comenzaremos a envíar por barco y tendrá que llegar a 10 o 12 días máximo”, señaló.

Esta exploración logística va de la mano con los planes de diversificación de su “fruta del dragón”. La empresa busca ampliar las variedades de pitahaya que hoy exporta, centradas en la Hylocereus undatus de Vietnam. “Estamos probando otras variedades, como la golden y la costarricense, que son más resistentes al transporte. Incluso contamos con una variedad propia que aún se encuentra en fase de análisis”, explicó.

Además, ha extendido el período de producción de pitahaya, cuya temporada habitual se concentra entre enero y mayo. Fuera de esos meses, no hay cosecha. No obstante, con la instalación de luces LED en sus 36 hectáreas de plantaciones en edad madura, la empresa logró obtener fruta durante casi todo el año, salvo en julio y agosto, cuando las bajas temperaturas afectan la producción. “Esta estrategia tecnológica nos permitió atender nuevos mercados en 2025, ya que exigen un suministro constante”, destacó.

El objetivo de Agroindustria Baleno a corto y mediano plazo es que todas las hectáreas de pitahaya cuenten con este sistema de iluminación. La implementación será gradual, dado que solo puede aplicarse a plantaciones con al menos 30 meses de madurez. “En el segundo semestre instalaremos luces LED en 50 nuevas hectáreas. En Huaral, por ejemplo, empezaremos con las 15 disponibles, aunque la implementación se retrasó por temas con Procompite”, indicó.