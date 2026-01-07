España sigue concentrando más del 70% de las exportaciones de pitahaya de Agroindustria Baleno (Foto: FreshFruit).
Agroindustria Baleno, segunda exportadora de pitahaya en Perú (solo por detrás de Camposol) aceleró su crecimiento exportador de pitahaya en 2025 tras ampliar destinos internacionales y sentar las bases de una expansión para 2026, que incluye el ingreso a nuevos mercados, la diversificación de cultivos y el fortalecimiento de su capacidad operativa y logística. La estrategia combina mayor volumen exportable, exploración de alternativas de transporte, inversión en infraestructura propia y uso de tecnología para extender su producción.

