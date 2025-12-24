¿Cuáles son las novedades con respecto a la pitahaya peruana? (Foto: Pexels)
El ingreso de pitahaya peruana a Estados Unidos ya no parece lejano. Nuestro país podría sumar en el 2026 un nuevo destino estratégico tras años de gestiones sanitarias, según observa la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP). ¿Qué es lo que se conoce hasta ahora? Gabriel Amaro, presidente del gremio, lo detalló en exclusiva para Gestión.

