La temporada de uva en California está finalizando más rápido de lo previsto, y la firma estadounidense Paramount Export Co., dedicada a la exportación de frutas y verduras frescas, ya ha iniciado la transición hacia la campaña peruana. La compañía ha concluido recientemente sus envíos de exportación desde ese estado, aunque la distribución nacional podría extenderse hasta las navidades.

En Perú hay dos regiones de cultivo de uva. Al igual que en California, la campaña se inicia en la región norte, equivalente a lo que representa Coachella en el inicio de la cosecha californiana. “Ha llovido mucho últimamente y eso ha afectado en gran parte a la oferta”, dijo a Fresh Plaza Tom Selfridge, representante de Paramount Export Co.

Esto ha generado un leve desfase entre el cierre de la campaña californiana y el inicio de los envíos desde Perú. No obstante, se espera que a comienzos de diciembre la producción peruana se traslade hacia las zonas del sur del país. “Hemos empezado tímidamente en la región sur de Perú, pero los volúmenes son todavía muy escasos y no empezarán a aumentar hasta probablemente principios de diciembre”, señaló.

Sweet Globe es la uva de mesa peruana más exportada.

Perú toma la posta en campaña de uva para Paramount Export Co. en EE.UU.

Respecto a las variedades, el enfoque del sector exportador continúa orientándose hacia atender la creciente demanda por uvas blancas. En California, la firma está finalizando su campaña con las variedades Autumncrisp y Autumn King. En paralelo, Perú ha comenzado en el sur con la Sweet Globe y se prevé que incorpore la Autumncrisp a partir de mediados de diciembre.

“En general, el volumen está creciendo en Perú; sigue plantando más, por lo que creo que seguiremos viendo crecimiento”, indica Selfridge, que prevé un aumento de los volúmenes procedentes de Perú esta temporada.

Perú continuará despachando uvas hasta marzo, especialmente de la variedad Autumncrisp, que llegarán a EE. UU. de mediados a finales de abril. Posteriormente, la oferta se desplazará hacia otros orígenes como Chile y México, antes de retomar la producción nacional en mayo, iniciando con la zona de Coachella.

En cuanto a la demanda, sigue siendo fuerte para las uvas en general. “Hay mucho interés en las uvas blancas sin pepitas y Perú seguramente tenga un 80% de estas uvas, por lo que la demanda es bastante buena”, sostuvo el vocero.