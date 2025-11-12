Perú envía alrededor del 60% de su volumen de uvas AutumnCrisp a los EE. UU. (Foto: difusión).
Perú envía alrededor del 60% de su volumen de uvas AutumnCrisp a los EE. UU. (Foto: difusión).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La temporada peruana de uva de mesa inició con retrasos debido a factores climáticos y de la incertidumbre sobre un . Sin embargo, el ritmo de embarques hacia Estados Unidos ya se ha activado, con primeras llegadas previstas para la festividad de Acción de Gracias, que se realiza el cuarto jueves de noviembre en ese país.

En este contexto, proyecta una demanda superior a la oferta de uva blanca AutumnCrisp, muy demandada por los retailers norteamericanos.

Actualmente, Perú es el principal productor mundial de esta variedad, pues casi ha duplicado su volumen respecto a la campaña pasada, y se estima que despachará más de 17 millones de cajas en la campaña 2025/2026, según datos de la

El país envía alrededor del 60% de su volumen de AutumnCrisp a los EE. UU. La mayoría es de cultivo convencional, pero la fruta ecológica estará disponible a partir de la semana 51.

“AutumnCrisp es una variedad clave para nosotros, y creemos que la calidad y el sabor impulsarán el consumo. Esta es una de las razones por las que Divine es ahora oficialmente el mayor importador de esta variedad de Perú”, comentó Antonio Escobar, representante de la empresa estadounidense Divine Flavor, a Fresh Plaza.

Aunque la variedad Sweet Globe continúa liderando en volumen (22 millones de cajas), AutumnCrisp ya representa el 20% del volumen total estimado de exportación, que alcanzará las 87 millones de cajas esta temporada. La proyección, además, refuerza el rol estratégico de Perú en el abastecimiento global del mercado estadounidense, donde los tiempos de tránsito son cortos y el apetito por esta uva se mantiene al alza.

Izquierda: empleada de Ecosac, socio productor de Divine Flavor, muestra las uvas AutumnCrisp. Derecha: bolsa con uvas AutumnCrisp.
Izquierda: empleada de Ecosac, socio productor de Divine Flavor, muestra las uvas AutumnCrisp. Derecha: bolsa con uvas AutumnCrisp.
LEA TAMBIÉN: Camposol dispara ventas con arándanos y uvas, pero utilidad neta cae, ¿qué pasó?

Uva peruana gana terreno en mercado de EE.UU.

Las uvas AutumnCrisp se cultivan en distintas regiones de Perú. Actualmente, la cosecha se está llevando a cabo en la región norteña de , pero el grueso de la producción procede de la región de Ica, en el sur. Sin embargo, también se ha sumado Nasca como nueva región emergente. Esta zona, que se ubica al sur de Ica, ofrece una ventana de cosecha más temprana, permitiendo colocar uva peruana en el mercado estadounidense desde diciembre.

La ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años, con un salto de 63 millones de cajas en la campaña 2023/2024 a 82 millones en la última temporada. Para la campaña actual, se proyecta alcanzar las 87 millones de cajas.

Aunque el inicio del periodo exportador podría verse marcado por una oferta limitada, se anticipa una disponibilidad amplia hacia febrero, cuando el volumen alcanzará su punto más alto. “Durante esa época del año, esperamos ver promociones intensas”, afirmó.

Divine Flavor asegura su abastecimiento desde Perú mediante alianzas con productores locales especializados, que cumplen con los estándares del. Estas asociaciones, además de comerciales, incluyen colaboración técnica y el intercambio de buenas prácticas entre regiones.

TE PUEDE INTERESAR

Estas cinco empresas superan los US$ 380 millones en exportaciones de frutas frescas
VECS y su estrategia para que productores peruanos sumen más clientes en el exterior
Uva de mesa peruana llega a EE. UU.: es el primer envío en bodega frigorífica

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.