La temporada peruana de uva de mesa inició con retrasos debido a factores climáticos y de la incertidumbre sobre un arancel de importación del 10%. Sin embargo, el ritmo de embarques hacia Estados Unidos ya se ha activado, con primeras llegadas previstas para la festividad de Acción de Gracias, que se realiza el cuarto jueves de noviembre en ese país.

En este contexto, la agrícola estadounidense Divine Flavor proyecta una demanda superior a la oferta de uva blanca AutumnCrisp, muy demandada por los retailers norteamericanos.

Actualmente, Perú es el principal productor mundial de esta variedad, pues casi ha duplicado su volumen respecto a la campaña pasada, y se estima que despachará más de 17 millones de cajas en la campaña 2025/2026, según datos de la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú (Provid).

El país envía alrededor del 60% de su volumen de AutumnCrisp a los EE. UU. La mayoría es de cultivo convencional, pero la fruta ecológica estará disponible a partir de la semana 51.

“AutumnCrisp es una variedad clave para nosotros, y creemos que la calidad y el sabor impulsarán el consumo. Esta es una de las razones por las que Divine es ahora oficialmente el mayor importador de esta variedad de Perú”, comentó Antonio Escobar, representante de la empresa estadounidense Divine Flavor, a Fresh Plaza.

Aunque la variedad Sweet Globe continúa liderando en volumen (22 millones de cajas), AutumnCrisp ya representa el 20% del volumen total estimado de exportación, que alcanzará las 87 millones de cajas esta temporada. La proyección, además, refuerza el rol estratégico de Perú en el abastecimiento global del mercado estadounidense, donde los tiempos de tránsito son cortos y el apetito por esta uva se mantiene al alza.

Izquierda: empleada de Ecosac, socio productor de Divine Flavor, muestra las uvas AutumnCrisp. Derecha: bolsa con uvas AutumnCrisp.

Uva peruana gana terreno en mercado de EE.UU.

Las uvas AutumnCrisp se cultivan en distintas regiones de Perú. Actualmente, la cosecha se está llevando a cabo en la región norteña de Piura, pero el grueso de la producción procede de la región de Ica, en el sur. Sin embargo, también se ha sumado Nasca como nueva región emergente. Esta zona, que se ubica al sur de Ica, ofrece una ventana de cosecha más temprana, permitiendo colocar uva peruana en el mercado estadounidense desde diciembre.

La producción de uva de mesa en Perú ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años, con un salto de 63 millones de cajas en la campaña 2023/2024 a 82 millones en la última temporada. Para la campaña actual, se proyecta alcanzar las 87 millones de cajas.

Aunque el inicio del periodo exportador podría verse marcado por una oferta limitada, se anticipa una disponibilidad amplia hacia febrero, cuando el volumen alcanzará su punto más alto. “Durante esa época del año, esperamos ver promociones intensas”, afirmó.

Divine Flavor asegura su abastecimiento desde Perú mediante alianzas con productores locales especializados, que cumplen con los estándares del mercado estadounidense. Estas asociaciones, además de comerciales, incluyen colaboración técnica y el intercambio de buenas prácticas entre regiones.