El director de la Asociación de Productores de uva de mesa del Perú (Provid) y gerente comercial de Agrícola Don Ricardo, Gabriel Noboa Olazábal, estimó que el Perú recuperará sus volúmenes de producción de uva de mesa. Perú cerró la campaña 2023-2024 con casi 62.7 millones de cajas de uva de 8.2 kilos exportados y podría regresar a los 71.4 millones de cajas de la temporada anterior (2022/2023). Para lograrlo, el gremio confía en que la zona norte del país retome la cantidad de cosecha de la campaña antepasada.

“Ya no hay Yaku, ya no hay Niño Costero; estamos entrando a climas bastante normales en donde se van a recuperar los volúmenes y necesitamos definitivamente todos los mercados. Hay que hacer un trabajo responsable para no saturarlos y no equivocarnos al enviar fruta errónea a los mercados, que solamente van a tener un impacto negativo”, aseguró.

Así, si bien proyectó que los mercados de México y Latinoamérica van a seguir creciendo, consideró que esas plazas, como todas, requieren ser cuidadas.

“Perú está aprovechando una oportunidad abasteciendo un mercado tan grande como México con fruta fresca, y de calidad. México se abastece mucho de California, pero pasa un poco lo mismo del efecto de Estados Unidos: una vez que hay una alternativa de fruta fresca, no guardada como la californiana en ventas de diciembre, ya hay clientes, retailers, consumidores que quieren fruta fresca”, aseveró a Provid digital.

Los caminos al Asia

Respecto al mercado asiático, Noboa afirmó que la expansión es una oportunidad para todas las empresas, pero el reto está en asegurar la calidad al arribo considerando los tránsitos largos para llegar al destino.

“El mercado no estuvo mal, no estuvo bien, estuvo debajo de la expectativa obviamente, pero igual tuvo un resultado positivo. Pero si lo comparamos con otros mercados, como Estados Unidos, la verdad que el mercado asiático tuvo un performance más debajo. El primer reto como origen, como empresa, como exportador es cómo mejorar la calidad en nuestros arribos”, comentó.

Sobre Japón, Noboa visualizó que, en corto plazo, dicho país estará en el top 5 de mercados de la uva de mesa del Perú. En tal sentido, exhortó a los exportadores a tener un mejor cuidado en los despachos, pues se han registrado muchos rechazos en las inspecciones, especialmente, en el norte del país. Dicha situación generó desconfianza en los clientes japoneses, quienes decidieron reorientar sus pedidos a Chile.

EL DATO

La oferta varietal de uvas de mesa es diversa, pero hay dos protagonistas en volumen: Sweet Globe y Autumn Crisp, en el caso de las verdes; y la Allison y Sweet Celebration, en rojas. “Son variedades que han demostrado ser más confiables. No nos olvidemos de la Red Globe, se va reduciendo el área cada año, pero se ve que hay un mercado ahí manteniendo precios altos”, expresó el director de Provid.

