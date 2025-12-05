Congreso aprueba ampliar periodo de afiliación para las Elecciones 2026. Foto: Congreso.
Congreso aprueba ampliar periodo de afiliación para las Elecciones 2026. Foto: Congreso.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

requerido para postular en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

, sin que importen afiliaciones anteriores que previamente hayan tenido.

También podrán postular quienes se inscriban en un partido entre el 8 de octubre de 2025 y el 7 de enero de 2026, siempre y cuando no tengan una afiliación vigente al 8 de octubre de 2025.​

LEA TAMBIÉN: Congreso aprueba por insistencia ley para modernizar y construir aeropuertos en regiones

En ambos escenarios, se excluye a estos ciudadanos del plazo ordinario señalado en el artículo 24-A de la Ley de Organizaciones Políticas.​

, explicó que la medida se justificó por tener contexto político extraordinario actualmente.

LEA TAMBIÉN: Velarde apunta responsabilidad del deterioro fiscal: “Tiene que ver con la precariedad política”

“El año 2026 se realizarán en el país elecciones generales, elecciones regionales y municipales y al mismo tiempo el retorno a la bicameralidad. Esto supone un nivel de organización política sin precedentes”, señaló.

Tras aprobarse el dictamen, la congresista Ana Zegarra presentó un pedido de reconsideración, el cual fue votado y finalmente rechazado por el Pleno.

La norma establece que quienes se afilian a una organización política entre el 8 de octubre de 2024 y el 7 de octubre de 2025 podrán ser candidatos. (Foto: Andina)
La norma establece que quienes se afilian a una organización política entre el 8 de octubre de 2024 y el 7 de octubre de 2025 podrán ser candidatos. (Foto: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

Juzgado ordena a partido de López Chau suspender elecciones internas por presuntas irregularidades
Gobierno oficializó presupuesto público de S/ 257,562 millones para 2026
Julio Chávez dice que sector cercano a Alfredo Barnechea no habría reconocido resultados de elección de delegados

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.