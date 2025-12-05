El Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, el dictamen que reforma la Ley Orgánica de Elecciones, la cual tiene como objetivo ampliar el periodo de afiliación requerido para postular en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

La norma establece que quienes se afilian a una organización política entre el 8 de octubre de 2024 y el 7 de octubre de 2025 podrán ser candidatos, sin que importen afiliaciones anteriores que previamente hayan tenido.

También podrán postular quienes se inscriban en un partido entre el 8 de octubre de 2025 y el 7 de enero de 2026, siempre y cuando no tengan una afiliación vigente al 8 de octubre de 2025.​

En ambos escenarios, se excluye a estos ciudadanos del plazo ordinario señalado en el artículo 24-A de la Ley de Organizaciones Políticas.​

El congresista de la bancada de Fuerza Popular, Arturo Alegría, quien también es presidente de la Comisión de Constitución, explicó que la medida se justificó por tener contexto político extraordinario actualmente.

“El año 2026 se realizarán en el país elecciones generales, elecciones regionales y municipales y al mismo tiempo el retorno a la bicameralidad. Esto supone un nivel de organización política sin precedentes”, señaló.

Tras aprobarse el dictamen, la congresista Ana Zegarra presentó un pedido de reconsideración, el cual fue votado y finalmente rechazado por el Pleno.